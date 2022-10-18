Ракетні удари по інфраструктурі. Чи купує Україна російський газ? Теленовини ВВС
У випуску 18 жовтня:
- Удари Росії по енергооб'єктах України, деякі з міст частково без води і світла. Деталі від кореспондентки ВВС Вікторії Жуган.
- Як збивати дрони-камікадзе? Розповідає експертка Європейської ради з міжнародних відносин Ульріке Франке.
- Російський газ в Україні? Інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка.
- Як Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру? Розмова з експерткою з питань енергетики Оленою Павленко.
- Перші кадри зруйнованого Північного потоку. Подробиці від кореспондента ВВС Григорія Жигалова.
- Чотири місяці в Оленівській колонії. Історія полковника Валерія Падителя.
- ВВС відзначає 100 років. Як все починалося?
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