Ракетні удари по інфраструктурі. Чи купує Україна російський газ? Теленовини ВВС

У випуску 18 жовтня:

  • Удари Росії по енергооб'єктах України, деякі з міст частково без води і світла. Деталі від кореспондентки ВВС Вікторії Жуган.
  • Як збивати дрони-камікадзе? Розповідає експертка Європейської ради з міжнародних відносин Ульріке Франке.
  • Російський газ в Україні? Інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка.
  • Як Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру? Розмова з експерткою з питань енергетики Оленою Павленко.
  • Перші кадри зруйнованого Північного потоку. Подробиці від кореспондента ВВС Григорія Жигалова.
  • Чотири місяці в Оленівській колонії. Історія полковника Валерія Падителя.
  • ВВС відзначає 100 років. Як все починалося?

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