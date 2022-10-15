На полігоні в Росії розстріляли десятки солдатів, які мали їхати на війну в Україну

19 хвилин(и) тому

Міністерство оборони Росії повідомляє, що в результаті стрілянини на полігоні у Бєлгородській області, де солдати готувалися до відправки на війну в Україну, вбили 11 людей, а ще 15 отримали поранення.

Міноборони стверджує, що вогонь по "добровольцях", які готувалися до відправки на фронт, відкрили двоє громадян країн СНД.

Наразі відомо про 11 вбитих та 15 поранених росіян, які мали їхати на війну. Обох стрільців, як стверджує міноборони, теж убили.

Про цей розстріл увечері у суботу повідомили кілька російських джерел. Число вбитих у них різниться - від 10 до 22.

Російське міністерство оборони називає те, що сталося, терактом, але поки що не пояснює, як на армійському полігоні опинилися іноземні громадяни, нехай навіть і громадяни країн СНД, зі зброєю в руках.

Міноборони РФ стверджує, що загиблі були тими, хто "виявили бажання брати участь у спецоперації", тобто добровольцями.

Однак деякі російські джерела пишуть - теж поки що без переконливих підтверджень - що загинули мобілізовані громадяни з Брянської області.

Це, зокрема, стверджує, посилаючись на мобілізованих родичів, видання SOTA. Воно пише, що йдеться про полігон біля села Солоти під містом Валуйки за двадцять кілометрів від українського кордону.