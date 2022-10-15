Ранкові обстріли: Росія завдала ракетного удару по Київщині, а Запоріжжя атакували дрони

1 година тому

Автор фото, Валентин Резніченко Підпис до фото, Наслідки обстрілу Нікополя, поранено троє людей

Російські військові продовжують обстрілювати регіони України, застосовуючи ракети та дрони.

Вранці 15 жовтня Росія влучила ракетою по одній з громад Київської області, повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, попередньо обійшлося без жертв. На місці удару працюють рятувальники.

Як повідомляють місцеві мешканці, вони чули потужний вибух, після нього увімкнувся сигнал повітряної тривоги.

НЕК "Укренерго" повідомила про напад на критичну інфраструктуру. "У результаті об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону", - додали в компанії.

"Укренерго" також попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Атака дронів на Запоріжжя

Запоріжжя вночі чотири рази атакували дрони Shahed-136. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Там виникли пожежі, їх вже загасили рятувальники. Постраждалих немає.

Зранку російська армія поцілила 10 ракетами в обласний центр.

Руйнувань зазнала низка об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури, додав представник влади.

Дніпропетровщина під ударами "Ураганів" та "Градів"

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська армія цілу ніч обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

У Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені троє людей. Двоє з них - 35-річний чоловік та 42-річна жінка - перебувають у лікарні, додали в ОВА.

Автор фото, Валентин Резніченко Підпис до фото, Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині

У місті побито понад 10 багатоповерхівок та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі, додав Резніченко.

Водночас, за словами Резніченка, військові з повітряного командування "Схід" збили над областю п'ять дронів-камікадзе Shahed-136.

ВВС не може оперативно перевірити цю інформацію в умовах війни.

Раніше українська влада та розвідки іноземних країн попереджали про ймовірну активізацію обстрілів з боку Росії 14 жовтня, на День захисників України.