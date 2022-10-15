Вибух на шахті в Туреччині: загинули 40 людей

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вибух стався на державній шахті на Чорноморському узбережжі Туреччини

У п'ятницю ввечері у шахті на півночі Туреччини стався вибух. Кількість загиблих, за останніми даними, зросла до 40. Рятувальні роботи тривають, повідомила влада країни.

Вибух пролунав о 18:15 за місцевим часом на державній вугільній шахті TTK Amasra Muessese Mudurlugu в районі Амасра провінції Бартин на Чорноморському узбережжі Туреччини.

На момент вибуху у шахті перебувало близько 110 людей. Із них вижили 58, повідомив у суботу вранці міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Мер Амасри зазначив, що багато з тих, хто вижив, отримали серйозні травми.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Рятівникам допомагали інші шахтарі

Для екстреної допомоги пораненим було задіяно авіацію. Бригади рятувальників працювали всю ніч, намагаючись знайти серед завалів тих, хто вижив.

За словами Сулеймана Сойлу, пошукові роботи тривають.

"За нашими оцінками, 15 наших шахтарів залишаються під завалами, і ми намагаємося їх визволити", - сказав міністр, який перебуває на місці вибуху.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Родичі шахтарів у відчаї чекали на новини

На відеокадрах з місця події видно, як рятувальники виводили на поверхню вкритих чорним пилом шахтарів, а неподалік рідні та друзі гірників у розпачі чекали на новини.

Можливий вибух метана

За даними міністра внутрішніх справ, вибух стався на глибині близько 300 метрів. Нижче цієї позначки могли працювати 49 людей.

Причин вибуху поки не встановлено, місцева прокуратура розпочала розслідування.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Шахта належить державній компанії Turkish Hard Coal Enterprises

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За словами міністра енергетики Туреччини Фатіха Донмеза, деякі ознаки вказують на те, що це міг бути вибух метаноповітряної суміші, що накопичилася.

На місце трагедії вилетів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який скасував заплановані на суботу заходи.

Раніше у своїх соцмережах він пообіцяв державну допомогу сім'ям жертв і заявив, що винні навіть у найменших недбалості відповідатимуть.

У 2014 році Туреччину вразив сильний вибух на шахті поряд із містом Сома.

Після нього в країні пройшли масові антиурядові протести та страйк профспілок, які звинуватили уряд у недостатній увазі до безпеки шахтарів в умовах приватизації.

Ердогана, який на той момент був прем'єр-міністром Туреччини, тоді особисто звинувачували в байдужості до долі шахтарів: невдовзі після вибуху на шахті Сома він сказав, що такі катастрофи є фактом життя.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей на шахті в Туреччині.

"Із великим сумом дізнався новину про вибух, що стався на шахті в м. Амасра у провінції Бартин, - написав президент Зеленський у Твіттері. - Мої найщиріші співчуття родичам і близьким загиблих та побажання щонайшвидшого одужання пораненим".