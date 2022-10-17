Київ та область атакували дрони

4 годин(и) тому

Автор фото, AFP

Центр столиці опинився під атакою дронів. У Києві є щонайменше три жертви нападу.

Як повідомили в Офісі президента, 19 людей вдалося врятувати з-під завалів житлового будинку в толиці, який був серед будівель, куди влучили російські снаряди.

Атака розпочалась незадовго до 7 ранку.

"В результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі", - спочатку повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На місці тривають рятувальні роботи та розбір завалів.

Автор фото, Віталій Кличко/Twitter Підпис до фото, Мер Києва оприлюднив фото уламку одного із дронів, які атакували Київ

З-під завалів рятувальники дістали тіло мертвої жінки.

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки", - повідомив опівдні Віталій Кличко.

За його словами, ще одна людина знаходиться під завалами. Трьох визволених з-під завалів доправили до лікарні.

Водночас в Офісі президента повідомили, що ще одну жінку вдалося врятувати.

"Пані Анна - врятована! Дістали з третього поверху пошкодженого будинку!", - написав у Телеграм заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Автор фото, Офіс президента/Telegram

Рух транспорту в центрі Києва на кількох ділянках перекрили. Кличко закликав без потреби не їхати в центральні райони.

У Київській міській адміністрації повідомили про чотири "прильоти" в столиці і підтвердили влучання по житловому будинку.

"На 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні в телеграмі.

Кореспонденти ВВС повідомляли про серію звуків вибухів - щонайменше три, а також можливу роботу ППО у центрі Києва, а також його передмістях.

Перед цим у місцевих телеграм-каналах надходили повідомлення про проліт дронів-камікадзе у різних районах Київщини.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що росіяни атакували дронами й усю Київщину.

"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - написав він у телеграмі.

Автор фото, AFP

Керівник президентського офісу Андрій Єрмак заявив, що подібні атаки на столицю не залякають українців. "Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію", - написав він у телеграмі.

Водночас він заявив, що Україні потрібно більше ППО і якомога швидше: "У нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога".

Тиждень тому, 10 жовтня масована повітряна атака також сталася вранці понеділка. Тоді по всій Україні загинули 19 людей.