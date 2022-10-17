Як боротися з іранськими дронами-камікадзе, якими Росія б'є по Україні

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Шахед-129", виставлений у річницю Ісламської революції у Тегерані

Щодня з'являються повідомлення про атаки російських дронів-камікадзе на Україну. Їх активно збивають, але вони регулярно вражають військову техніку, енергетичну інфраструктуру та мирні будинки в глибокому тилу.

Під час останньої атаки ними на Київ загинули щонайменше четверо людей, у столиці значні руйнування.

Убезпечитись від дронів - можливо, вважають експерти. Збройні сили знищують значну частину запущених росіянами дронів, але вони стали серйозним викликом для України.

Росія почала активно застосовувати дрони-камікадзе в Україні приблизно з середини вересня. Українська влада та західні розвідки стверджують, що йдеться найчастіше про іранські дрони "Шахед-136", яких, за цими даними, РФ вже закупили кілька сотень і планує закупити ще понад 2 тисячі.

Іранська сторона свою причетність до поставок дронів в Росію заперечує.

Після появи на фронті "шахеди" одразу стали "головним болем" для ЗСУ. В інтернеті з'явилися фотографії зруйнованої техніки, знищеної цими БПЛА.

Дрони постійно вражають критичну інфраструктуру та електростанції, а 17 жовтня дрони вдарили по будинках в центрі Києва, в результаті чого загинули вже щонайменше четверо людей, в тому числі вагітна жінка.

Що таке дрони-камікадзе

Автор фото, СТРАТКОМ ЗСУ

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Дрон-камікадзе - особливий вид літальних апаратів. Їхня офіційна назва - баражуючий боєприпас.

Він є безпілотником, який здатний довго перебувати в повітрі, вибираючи ціль, а потім атакує її, як крилата ракета.

З одного боку, цим він справді схожий на крилату ракету. Їхня відмінність у тому, що ракета зазвичай летить до цілі за наперед визначеною і більш-менш передбачуваною траєкторією, здійснюючи маневри з урахуванням місцевості, а дрон здатний літати як літак, змінюючи курс, швидкість і розташування у просторі активно й непередбачувано.

Вони дешеві, тож їх можна застосовувати масово, сподіваючись, що котрийсь таки зможе обійти сили ППО противника.

Боротьба з такими безпілотниками - справа непроста. Баражуючий боєприпас летить на невеликій висоті, його досить важко відстежити радарами.

При цьому він може літати на сотні кілометрів (до тисячі), тобто діяти на оперативну глибину, завдаючи ударів по важливих об'єктах. Зазвичай вони літають групами кілька одиниць, щоб гарантовано подолати зенітний вогонь.

Ще одна перевага апарату - те, що відразу кілька таких дронів запускають з контейнера, який легко замаскувати під вантажівку. Сам пуск не такий помітний з радарів, як старт крилатої ракети.

Мінусами цих дронів є невисока швидкість при досить великих габаритах. Розмах крил "шахеда" - 2,5 метра, а довжина - 3,5 метра.

Плюс апарат видає гучний звук, що дзижчить, добре чутний на землі. Це схоже на звук роботи двигуна мопеда, через що їх так і прозвали в народі. Наближення "мопеда" можуть чути на відстані понад 10 кілометрів.

Не збивати самим і не фотографувати

Попри те, що раніше повідомляли про випадки ураження дронів з легкої стрілецької зброї, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців та закликав не намагатися збити дрони самотужки з пістолета чи карабіна.

"Фактично ймовірність такого збиття дрона є надзвичайно малою, а небезпека, якщо, наприклад, неосвічена людина буде зі зброєю стріляти вгору, перевищує ту можливість збити, яка може бути в цьому випадку, - пояснив він. - Це може призвести до травмування і до біди більшої, аніж можливість збити безпілотник".

У разі виявлення переміщення ворожих БпЛА громадян закликають сповіщати поліцію чи інші служби.

Крім того, експерти застерігають громадян та пресу від того, щоб фотографувати уламки дронів та публікувати ці кадри.

Завдяки фото в мережі з бортовими номерами дронів-камікадзе, навіть якщо їх вже збили, росіяни можуть коригувати свої майбутні удари, розповів у відеозверненні волонтер Павло Кашчук.

"Шахед" - це повністю автономний дрон. Він летить по заздалегідь спланованому маршруту без зв'язку. Ворог задає цей маршрут перед запуском. Маршрут непрямий, він може оминати деякі міста, змінювати висоти, "гратися" з нашою ППО тощо. Але зв'язку з дроном немає ніякого. Єдиним джерелом інформації про те, чи виправдався це маршрут, чи долетів цей конкретний дрон до цілі, або принаймні до міста, в яке він був спрямований, є ті самі фото з соцмереж", - пояснив Кашчук.

За його словами, росіяни відправляють декілька дронів на певну ціль різними маршрутами, а потім намагаються простежити долю дронів, щоб прокласти найбільш ефективний шлях.

Якщо видно, що десь не спрацювало ППО, туди відправляють ще десяток дронів тим же маршрутом або ж навіть крилату ракету.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Зенітна установка - ефективна зброя проти шахедів

Чим можна збити дрони-камікадзе

Плюс в тому, що збивати такий дрон можна різноманітними способами. Теоретично такий дрон можна збити і з ручного кулемета. Ефективними можуть бути легкі переносні зенітно-ракетні комплекси або зенітні артилерійські системи, наприклад, німецька установка Gepard.

Можна застосовувати літаки. Зокрема, 13 жовтня стало відомо, що український пілот збив п'ять дронів-камікадзе "Шахед-136".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Модель іранського безпілотника Mohajer-6 на виставці "Армія-2022" у Підмосков'ї. Сьогодні такий збили і виловили у морі українські військові

Україна вже показує непогані успіхи в збитті дронів.

Після атаки 17 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 28 дронів, що летіли на Київ, сили ППО збили більшість. А речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що менш ніж за добу ЗСУ знищили щонайменше 37 дронів-камікадзе.

"Якщо за попередніми підрахунками, це як мінімум 85-86% знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил. Також долучилася і протиповітряна оборона інших Сил Оборони: сухопутних військ, ТрО, а також Нацгвардії, є два підтверджені випадки на півдні", - сказав Ігнат.

За його словами, іранські дрони збивають усіма доступними засобами.

"Безумовно, в нічний час це засоби, які мають радіолокаційні системи, йдеться про зенітно-ракетні комплекси, а також авіацію винищувану, які можуть радіолокаційно виявляти ці цілі і знищувати їх ракетами", — пояснив Ігнат.

Він додав, що це "доволі непоганий результат загальний протиповітряної оборони".

"Зрозуміло, що показник буде цей рости, ціль не є така вже складна і драматична, як боялися цих дронів, а із надходженням додаткових засобів протиповітряної оборони цей показник буде збільшуватися", — сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Як розповів експерт Тарас Чмут, збити "шахеда" може навіть стара радянська зенітна установка ЗУ-23, але "для цього треба, щоб вона була, при ній був розрахунок, боєкомплект і щоб навідник дивився в небо і був готовий стріляти".

Загалом це стосується будь-якої системи ППО: головне - знайти мету та навести на неї зенітний комплекс.

Автор фото, Олександр Завітневич

Ще ефективнішим засобом боротьби з БПЛА є системи радіоелектронної боротьби. Особливо коли конструктори дрона заощаджували на захисті від РЕБ.

Також були повідомлення, що такі дрони могли збивати з ПЗРК "Ігла".