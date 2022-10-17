У Росії в Єйську військовий літак впав на житловий будинок

50 хвилин(и) тому

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Військовий літак збройних сил РФ Су-34 впав на житловий багатоквартирний будинок в місті Єйськ в Краснодарському краї.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на єдину диспетчерську службу міста.

Місто Єйськ розташоване на узбережжі Азовського моря.

Перші повідомлення стали надходити у російських телеграм-каналах. Пабліки публікують відео та фото вибуху та охопленої полум'ям будівлі.

На деяких фото, автентичність яких ще не підтверджена, видно парашут, який, ймовірно, належить пілоту, що катапультувався.

"Коммерсант" з посиланням на міноборони РФ повідомляє, що літак Су-34 зазнав аварії при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту.

Причиною катастрофи стало займання одного з двигунів під час зльоту.

За попередніми даними, в літаку було два пілоти, і вони встигли катапультуватися.

Очевидці повідомляють, що будинок, на який впав літак, горить із першого по дев'ятий поверхи.