Маму маленької Аліси з "Азовсталі" звільнили з полону. Росіяни їх розлучили ще навесні

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Слуга народу

Серед 108 жінок, яких звільнили з російського полону під час останнього обміну 17 жовтня, є також військовий медик Вікторія Обідіна - одна з захисниць Маріуполя.

Про це повідомила пресслужба партії "Слуга народу".

В останні тижні, коли Маріуполь перебував в облозі, жінка разом з 4-річною донькою Алісою ховалася з іншими військовими та цивільними в сховищах "Азовсталі". Коли в травні українські військові залишили завод, росіяни розлучили матір і доньку.

Дівчинка виїхала з окупації до Запоріжжя сама, а маму залишили в полоні.

Підрозділ "Азов" та представники української влади закликали звільнити матір дитини. Але майже пів року вона залишалася в полоні. Дівчинка жила весь цей час з родичами.

Аліса з "Азовсталі"

Автор фото, Людмила Денісова

Маленька Аліса стала відомою на всю країну після того, як навесні захисники Маріуполя опублікували відео з підвалів "Азовсталі".

На відео, яке з'явилося 17 квітня, чотирирічна дитина у напівтемряві розповідає, що зараз перебуває в бункері, найбільше хоче "до себе додому" і передає привіт "бабусі Свєті".

"Хочу, щоби мене евакуювали", - каже дитина.

Із перших днів облоги Маріуполя Аліса перебувала в укритті "Азовсталі", де був імпровізований госпіталь.

Після того, як українські військові, відповідно до домовленостей між українською та російською владою, залишили "Азовсталь", дівчинку розлучили з мамою.

Українська влада повідомляла, що найімовірніше Вікторія Обідіна залишилася в фільтраційному таборі.

Дівчинка сама їхала в евакуаційному автобусі до Запоріжжя. Її помітила журналістка "1+1" Наталя Нагорна.

Автор фото, Natasya Nagorna

"В автобусі, який приїхав з Азовсталі до Запоріжжя, на задньому (сидінні - Ред.) лежала маленька дівчинка. Спочатку я не впізнала її та спитала дозволу у дівчини поруч, чи можу я попитати малу. Але це була не її мама. Це просто людина, яка погодилася бути поруч із дівчинкою. Бо її мама потрапила в полон", - написала журналістка у фейсбуці.

Історія Аліси сколихнула країну, українці у соцмережах вимагали визволити маму 4-річної дитини за хештегом #повернітьАлісімаму.

Автор фото, ФК "Шахтар" Підпис до фото, 4-річну Алісу підтримали футболісти "Шахтаря", які вийшли на поле з фото дівчинки на футболках