Великий обмін. З російського полону повернули 108 жінок, є з "Азовсталі"

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Єрмак

У понеділок відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією, додому повернулись 108 українських жінок.

"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок", - повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.

"Це був перший цілковито жіночий обмін", - додав він.

Він повідомив подробиці щодо обміняних.

37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів.

З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - державної служби спеціального транспорту, 4 - прикордонної служби та 12 цивільних.

Найстаршій зі звільнених полонених 62 роки, наймолодшій - 21 рік.

Автор фото, Єрмак

Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

"Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм". Це був нервовий обмін. Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід", - повідомив Єрмак.

Він написав, що зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд і реабілітацію.

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Раніше так званий голова "Донецької народної республіки" Денис Пушилін анонсував обмін 110 на 110. А серед полонених, яких віддавала Україна, були 30 військовослужбовців "ДНР", "ЛНР" та Російської Федерації, а також 80 цивільних моряків.

Російське міноборони стверджує, що в Україну мало повернутись 110 жінок, але дві з них нібито добровільно відмовились це робити.

13 жовтня в Україну повернулися 20 військових, серед них були ті, кого росіяни утримували у відомій колонії в Оленівці на Донбасі.

11 жовтня під час обміну повернули 32 українців.

У вересні під час великого обміну Росія повернула 215 українських бійців, серед яких було багато офіцерів та захисників "Азовсталі" Маріуполя.