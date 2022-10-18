Іран може передати Росії балістичні ракети. Чим вони небезпечні і як реагувати Україні

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Портрет Верховного лідера Ірану, Аятоли Алі Хаменеї на фоні балістичних ракет Zolfaghar ("меч пророка Мухамеда").

Ранок понеділка в Києві почався з вибухів. Центр столиці бомбардували дрони-камікадзе іранського виробництва. Тегеран свою причетність заперечує, але, за даними західних ЗМІ, вже готується передати Росії не тільки безпілотники, але й балістичні ракети для атак на Україну.

Вперше про домовленість Тегерану і Москви щодо постачання бойових дронів стало відомо наприкінці літа. Американські ЗМІ повідомили про поставки декількох сотень безпілотників до Росії. Цьому передував візит в липні очільника Кремля Володимира Путіна в Іран і зустрічі з керівництвом цієї країни.

Вже в середині вересня українські військові зафіксували перші факти використання іранських дронів Shahed (росіяни їх промаркували як "Герань-2") і Mohajer на фронті. За минулий місяць ці атаки стали майже щоденними.

Іранські безпілотники атакують місця дислокації військ ЗСУ, об'єкти інфраструктури та інші цілі навіть в тилових українських містах.

Більше того, 16 жовтня американське видання The Washington Post з посиланням на двох високопосадовців США повідомило про плани Ірану передати Росії ракети Fateh-110 і Zolfaghar.

Це саме такі балістичні ракети, дефіцит яких зараз відчувають війська РФ.

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, 3 липня 2012 року, запуск іранської ракети малої дальності Fateh під час другого дня військових навчань під кодовою назвою Great Prophet-7, Іранська пустеля Кавір.

Що це за зброя?

Про розробку в Ірані нової версії балістичної ракети Fateh-110 (в перекладі з перської "завойовник") стало відомо ще 10 років тому. В серпні 2012 року на той момент президент цієї країни Махмуд Ахмадінежад оголосив про те, що вона надійшла до війська.

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Розробка такого типу озброєння тривала в Ірані з середини 1990-х, а перше випробувальне застосування Fateh було в 2004 році.

На офіційній церемонії презентації ракети в 2012 році Ахмадінежад заявив, що Іран удосконалює свою зброю "не в агресивному контексті, а як фактор стримування".

Ракета Fateh-110 відрізняється скороченим часом підготовки до запуску, тривалішим терміном служби, а також вона може використовуватись у несприятливих погодних умовах. Радіус її дії становить 300 км.

Тодішній міністр оборони Ахмад Вахіді заявив, що вона "зі 100% точністю" здатна вражати наземні та морські цілі, місця зосередження ворожих сил, ракетні установки, склади боєприпасів та інші об'єкти на поверхні.

За деякими даними, ракета крім касетного і хімічного боєзаряду, може нести також і ядерну боєголовку.

США вважають, що при виготовленні цієї ракети іранські підприємства мали суттєву технологічну підтримку з боку китайських компаній.

Крім того, за даними ЗМІ, іранська влада постачала балістичні ракети Fateh сирійським військам Башара Асада і ліванському воєнізованому угрупованню Хезболла.

Ракета Zolfaghar (в ісламі це назва меча пророка Мухамеда) є однією з найбільш далекобійних з сімейства балістичних ракет Fateh. Дальність її польоту досягає 700 км.

Іран презентував цю розробку в 2016 році. Ракета може нести касетний боєприпас.

Відомо, що іранські війська неодноразово атакували цими ракетами райони зосередження противника, зокрема бойовиків ІДІЛ в Сирії і Іраку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракети Zolfaghar іранська влада презентувала лише 5 років тому, але вже встигла декілька разів застосувати їх в бойових діях

Наскільки вони небезпечні

The Washington Post стверджує, що Іран вже виготовляє першу партію ракет для Росії. Крім того, видання вказує на суттєві переваги цієї зброї.

Так, Fateh-110 і Zolfaghar мають підвищену точність влучання і в деяких моделях оператор може "вести" на відносно коротких дистанціях ракету під час польоту за допомогою оптико-електронної станції.

Українське профільне видання Defense Express зауважує, що іранські ракети значно небезпечніші за російські аналоги.

"За своїми характеристиками іранські Fateh-110 і Zolfaghar мають значно більшу руйнівну силу, аніж рашистські системи "Точка-У", С-300 та "Искандер", - зауважує видання.

Defense Express наголошує: "Як тільки факт поставки ракет росіянам буде зафіксований, Іран уже не зможе "відхреститись", що він начебто нічого не продавав, і взагалі "виступає за мир".

Військовий аналітик, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін звертає увагу, що іранські ракети насправді можуть мати достатньо низьку точність (за деякими даними, відхилення від цілі може складати навіть до 70 м).

Наприклад, у 2019 році в Ізраїлі рапортували про іранський запуск ракет Zolfaghar, де з 7 випущених ракет в ціль влучили лише 2.

"Якщо Іран таки передасть ці ракети Росії, це буде додатковий інструмент ракетного терору ("точність" 50-70 метрів не дозволяє використовувати їх інакше), спрямованого на знищення цивільної інфраструктури в Україні", - зауважує експерт.

Швидкість цих ракет варіюється від 3,5 до 5 Маха у останніх моделей Zolfaghar, і, за заявою самих іранців, це складні для перехоплення цілі.

Також слід зауважити, що командування Повітряних сил Збройних сил України неодноразово звертало увагу на складнощі в протидії саме балістичним ракетам.

На відміну від крилатої ракети, балістична летить не паралельно поверхні землі, а підіймається на дуже високу висоту і звідти майже вертикально летить на ціль з гіперзвуковою швидкістю. Отже, вразити її в польоті достатньо складно.

Нівелювати цю перевагу балістичних ракет може лише інтегрована система поєднання різних новітніх зенітно-ракетних комплексів. Це саме те, над чим зараз працює українська влада і її західні союзники.

Крім того, як випливає з інформації, яку оприлюднив 14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков, саме щодо "Іскандерів" російські війська станом на зараз відчувають найбільший дефіцит. Начебто з 900 штук їх за час повномасштабної війни лишилось лише 124.

Експерти фонду "Повернись живим" також вказують, що можлива поставка ракет з Ірану може свідчити про вичерпання запасів аналогів у Росії.

Розрив дипломатії

На перші підтверджені випадки застосування іранського озброєння українське міністерство закордонних справ відреагувало тим, що позбавило акредитації посла цієї країни, а також скоротило кількість дипломатичного персоналу посольства.

Україна також просить західні країни посилити санкції проти Ірану за постачання озброєння російським військам. В Європейському Союзі вже заявили, що розглянуть це питання найближчим часом.

Однак Тегеран усі докази своєї причетності заперечує і навпаки обвинувачує Україну в "недружніх діях".

"Ми не надавали зброю жодній стороні з воюючих країн", - заявив напередодні представник МЗС Ірану Насер Канані.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін вже заявив, що Іран зараз каже неправду так само цинічно, як і після збиття українського літака над аеропортом в Тегерані.

Автор фото, Пресслужба президента Ірану Підпис до фото, Президент Росії Володимир Путін тисне руку президенту Ірану Ебрагіму Раісі під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді, Узбекистан, 15 вересня 2022 р.

Колишній дипломатичний представник України в Ірані Олександр Овчаров (в період з 2005 по 2014 рік був радником посольства, тимчасовим повіреним і радником-посланником в Тегерані) вважає таку поведінку дивною, але в дечому типовою для іранців.

Зокрема він пригадує випадки під час своєї дипломатичної практики, коли іранські високопосадовці давали публічні обіцянки, а потім легко відмовлялись від досягнутих домовленостей.

Водночас Овчаров каже, що і політика української влади щодо Тегерану могла бути більш тісною і продуктивною. Але перебування ісламської країни під західними санкціями накладало свій відбиток на ці процеси і суттєво гальмувало їх.

В нинішній ситуації російсько-української війни Іран, на думку експерта, намагається "виторгувати" собі певні преференції з боку Заходу. Використовуючи при цьому тактику блефу, тобто підвищуючи ставки.

"Це особливість їхньої дипломатії і це треба враховувати. Зараз для них Україна - це країна, яка фактично стала ключовим союзником для США. А США залишаються для іранського керівництва ворогом номер 1".

Дипломат виступає за більш рішучі дії українського керівництва аж до розірвання відносин.

"Я думаю, що це на часі, - заявляє він ВВС News Україна. - Вони (іранці. - Ред.) перейшли червону межу з цим постачанням озброєння".

Овчаров вважає, що співробітники українського посольства в Тегерані зараз перебувають в реальній небезпеці. Слід зауважити, що посол Сергій Бурдуляк був звільнений з посади ще в кінці червня, але в українській дипмісії ще залишаються декілька співробітників на чолі з тимчасово повіреним.

"Тримати там посольство - це зробити їх заручниками", - вважає Овчаров. Він не виключає провокацій щодо українських дипломатів найближчим часом.

Зупинити іранську збройову допомогу зможе визнання Росії країною-терористом, прогнозує він. Відновлення відносин Києва з Тегераном можливе буде тільки після перемоги України у війні, резюмує дипломат.

Фактор Ізраїлю

На інформацію про можливе постачання іранських ракет для Росії відреагував "найзапекліший противник" цієї країни на Ближньому Сході - Ізраїль.

Офіційні дипломатичні стосунки між цими країнами були розірвані ще 40 років тому. З того часу іранські можновладці за будь-якої нагоди погрожують Ізраїлю і обвинувачують його в паплюженні мусульманських святинь.

Ізраїль зі свого боку постійно наголошує на підтримці Тегераном терористичних угруповань в Лівані і Палестині, що ставлять на меті знищити єврейську державу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Колишній ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху демонструє залишки іранського безпілотника, який, за його словами, збили над територією Ізраїлю. Лютий 2018 року

З початку російського вторгнення українська влада неодноразово закликала Ізраїль надати військову допомогу. Однак, ці заклики не знаходили відповіді з боку ізраїльського керівництва.

Але втручання в конфлікт Ірану може кардинально змінити ситуацію.

"Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час і Україні отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО", - заявив 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай.

Однак, згідно з інформацією, отриманою The New York Times від анонімного українського чиновника, Ізраїль вже надає Україні розвіддані про іранські дрони-камікадзе.

Українська влада каже, що цього недостатньо.

"Іран є нашим спільним ворогом, — наголошує посол України Євген Корнійчук в коментарі The Times of Israel, — але Ізраїль надає лише дуже обмежену співпрацю з розвідкою".

Посол також заперечує інформацію ЗМІ про постачання ізраїльських антидронних систем в Україну через польську фірму. Корнійчук назвав ці повідомлення "безглуздими теоріями змови".

Причини такої поведінки ізраїльської влади можуть знати в Москві. Росія вже пригрозила, що допомога Україні "зруйнує усі міждержавні відносини" з Ізраїлем.

"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок", - написав колишній російський президент і чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв 17 жовтня в своєму телеграм-каналі.

Ізраїль поки що на його погрози не відреагував.