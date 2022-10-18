Кількість загиблих у російському Єйську зросла, серед них діти

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Внаслідок падіння бомбардувальника Су-34 у місті Єйськ у Краснодарському краї Росії, за останніми даними, загинули 13 людей, зокрема троє дітей, повідомляє російська влада. Рятувальники завершили розбір завалів.

"За даними МНС, після розбору завалів у Єйську на місці аварії літака виявлено тіла загиблих. Станом на 6:00 18 жовтня в результаті аварії 13 людей загинули, зокрема троє дітей", - заявив помічник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнєцов.

До цього влада повідомляла про чотири жертви катастрофи.

19 людей отримали поранення.

"Загоряння двигуна під час зльоту"

У місті Єйськ Краснодарського краю винищувач-бомбардувальник Су-34 впав у житловому масиві біля багатоповерхового будинку.

На місці виникла сильна пожежа, почалася детонація боєприпасів. На відео, викладених у соцмережах, чути вибухи і видно, що як мінімум чотири поверхи житлової багатоповерхівки охоплені полум'ям.

Автор фото, AFP

Причиною катастрофи стала проблема з двигуном під час зльоту, на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося займання палива літака, заявили в міноборони Росії.

За інформацією військового відомства, літак виконував навчально-тренувальний політ з військового аеродрому і зазнав аварії під час набору висоти.

Екіпаж встиг катапультуватись.

Площа пожежі, за даними рятувальників, була близько 2 тисяч кв. метрів. У чергово-диспетчерській службі повідомили Інтерфаксу, що пожежа повністю охопила один із під'їздів дев'ятиповерхівки.

Автор фото, AFP

Обвалено перекриття з дев'ятого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив під'їзд повністю, пошкоджено тією чи іншою мірою близько 45 квартир", - сказали у пожежній службі.

До 22 години в понеділок пожежу загасили, у вівторок до 4 години ранку завершили розбір завалів, повідомив Інтерфакс.

Кореспондент ВВС Павло Аксьонов - про літак Су-34:

Су-34 - один із основних російських фронтових бомбардувальників. Хоча це досить новий літак, він був узятий на озброєння в 2014 році, але він - глибока модернізація винищувача Су-27. Бойове хрещення він отримав у Сирії, і його використовують у війні з Україною. Кілька таких бомбардувальників збито.

При цьому Су-34 немає на озброєнні ВМС, і про використання його для навчання пілотів морської авіації раніше у відкритих джерелах не повідомлялося.

Це важлива обставина, оскільки аеродром у Єйську, як і авіабаза у Саках у Криму, насамперед навчальний центр морських льотчиків. На ньому базується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ.

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У Єйську розміщений тренажер для відпрацювання зльотів та посадок винищувачів палубної авіації ВМФ Росії. На його злітно-посадковій смузі змонтували спеціальний трамплін, що імітує льотну палубу авіаносців, які використовують таку схему.

Однак його використовували і для підготовки інших військових льотчиків - на довоєнних фотографіях, зроблених на аеродромі, фігурують літаки Ту-134УБЛ, на яких готують пілотів для стратегічних бомбардувальників.

Втім, трамплін та взагалі навчальний комплекс розташований окремо від основної злітно-посадкової смуги аеродрому, його використанню для звичайних, не пов'язаних із відпрацюванням завдань, він не заважає.

Тим не менш, розташування цього аеродрому потенційно робить його зручним для базування військової авіації, задіяної у війні з Україною. Він розташований всього за 60 кілометрів від Маріуполя - буквально через Таганрозьку затоку від нього. А до Бахмута, де зараз точаться бої, по прямій лише 200 кілометрів.

Повідомлень про польоти бомбардувальників з авіабази в Єйську у відкритих джерелах за останні місяці не було. На супутникових знімках сервісу Google Maps, зроблених компанією Maxar в 2022 році (точніша дата на них не позначається), видно, що на аеродромі розміщені військово-морські Іл-38, Бе-200, навчальні Ту-134УБЛ і Л-39, а також старі Іл-62, Іл-18 та Ту-154. Винищувачів чи бомбардувальників на цих знімках не видно.

2021 року повідомляли, що на цей аеродром перекидали дальні протичовнові літаки Ту-142, але на знімках їх також не видно.