Дрони атакують Київ. З полону повернули 108 жінок. Теленовини ВВС
У випуску 17 жовтня:
- Із російського полону повернули 108 жінок. Є з "Азовсталі".
- Росіяни вдарили ракетами та дронами по різних регіонах України. Влучили у житловий будинок в Києві.
- Під обстрілами вдень і вночі. Репортаж ВВС із Бахмута, де російські сили не припиняють спроб захопити місто.
- На півдні українські військові ведуть контрнаступ. Окупаційна влада готується вивозити людей із Херсонської області.
- В Лимані продовжується ексгумація тіл загилих під час окупації. Спеціальний репортаж BBC.
- У російському місті Єйськ, що на узбережжі Азовського моря, військовий літак впав на житловий будинок.
- Українських військових навчатимуть у країнах Європейського союзу. ЄС створив місію з військової допомоги Україні. Що це означає?
- Кінець китайського дива. Куди ведуть Китай компартія та Сі Цзіньпін?
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