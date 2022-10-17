Дрони атакують Київ. З полону повернули 108 жінок. Теленовини ВВС

У випуску 17 жовтня:

  • Із російського полону повернули 108 жінок. Є з "Азовсталі".
  • Росіяни вдарили ракетами та дронами по різних регіонах України. Влучили у житловий будинок в Києві.
  • Під обстрілами вдень і вночі. Репортаж ВВС із Бахмута, де російські сили не припиняють спроб захопити місто.
  • На півдні українські військові ведуть контрнаступ. Окупаційна влада готується вивозити людей із Херсонської області.
  • В Лимані продовжується ексгумація тіл загилих під час окупації. Спеціальний репортаж BBC.
  • У російському місті Єйськ, що на узбережжі Азовського моря, військовий літак впав на житловий будинок.
  • Українських військових навчатимуть у країнах Європейського союзу. ЄС створив місію з військової допомоги Україні. Що це означає?
  • Кінець китайського дива. Куди ведуть Китай компартія та Сі Цзіньпін?

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