Київ, Дніпро, Харків, Кривий Ріг, Житомир, Запоріжжя, Миколаїв: що відомо про нові удари

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Росіяни знову масовано б'ють по енергетичній інфраструктурі України.

За ранок стало відомо про удари по Києву, Дніпру, Житомиру, Харкову, Миколаєву, Кривому Рогу, Запоріжжю.

Київ

"Три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", - написав у своєму телеграм-каналі Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента.

Пізніше мер Віталій Кличко уточнив, що росіяни вдарили по Деснянському району міста.

Кореспондентка ВВС повідомила, що на Троєщині зникло світло.

Очевидці кажуть, що немає також і води.

У телеграм-каналах з'являються фото великих клубів диму в місті.

Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомляв про роботу ППО у цьому місті на околицях столиці.

Дніпро

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"У Дніпрі два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури", - повідомив Тимошенко.

Він додав, що там серйозні пошкодження, але деталі будуть пізніше. На місці працюють рятувальники.

Пізніше стало відомо, що без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки, сказав керівник ОВА Валентин Резніченко.

"Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі міста Дніпра перебої з водою", - додав він.

"Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо", - просить він.

Вночі росіяни також били по енергетичній інфраструктурі області, зокрема по Нікопольському району.

"Пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв'язку - понівечена вежа", - говорить Резніченко.

Також приблищно о 6:30 був удар по північній частині Кривого Рогу, повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Щодо наслідків вибухів - поки ситуацію не коментую", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Житомир

Тимошенко також повідомив про удари по Житомиру. Там немає світла і води.

"Два прильоти в об'єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - каже він.

Це підтвердив і мер Сергій Сухомлин.

"Інформацію про постраждалих та пошкодження дамо згодом. Зараз немає світла і води у Житомирі. Лікарні на резервному живленні", - цитує міського голову пресслужба Житомирської міської ради.

Харків

"Харків під обстрілом - у місті за 5 хвилин було дві серії вибухів", - повідомив мер Ігор Терехов під час тривоги по всій країні.

За його інформацією, вразили район одного з промислових підприємств міста.

"Близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет", - підтвердив губернатор Олег Синєгубов.

За його словами, постраждалих немає. Профільні служби обстежують, зокрема, Новобаварський, Основ'янський та Слобідський райони.

Миколаїв

Світло у місті зникло після вибухів, які сталися приблизно о 2-ій годині ночі в Миколаєві.

Автор фото, Миколаївська ОВА

"Ремонтуємо", - написав тоді губернатор.

Станом на 6:20 електропостачання у місті відновили, повідомили пізніше в Миколаївській ОВА.

Однак під ранок росіяни знову обстріляли Миколаїв ракетами с-300.

"Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка", - каже Кім.

Пізніше губернатор додав, що ракети також знищили квітковий ринок, там без жертв.

Вночі росіяни також вдарили по критичній інфраструктурі території Ольшанської громади Миколаївського району, додав Кім.

Запоріжжя

Вночі росіяни також вдарили по інфраструктурі Запоріжжя. Це був авіаудар із використанням дрона-камікадзе, повідомляє керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Автор фото, Запорізька ОВА

"Внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя", - каже він.

Про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялося.