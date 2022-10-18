"Катували дівчат током, били молотками". Звільнені жінки вперше розповіли про полон

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак

Звільнені з полону жінки вперше розповіли, як з ними поводилися росіяни.

У понеділок відбувся новий обмін полоненими між Україною і Росією, додому повернулись 108 українських жінок - серед них військові ЗСУ, Нацгвардії, полку "Азов", прикордонниці та цивільні.

Найстаршій зі звільнених жінок - 62 роки, наймолодшій - 21.

Деякі жінки були в полоні ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ввечері після обміну у Запоріжжі вони розповіли журналістам свої перші враження щодо перебування в полоні.

"Навіть звірі так не поводяться"

26-річна Ганна О., військовослужбовиця 36-ї бригади морської піхоти, розповіла кореспондентці Ользі Кудрі з агентства "Укрінформ", що вона вийшла разом з іншими із металургійного комбінату імені Ілліча (це було за місяць до складання зброї на "Азовсталі" - Ред.), коли росіяни почали його бомбити. Каже, якби не здалася в полон, точно померла б.

Автор фото, Дмитро Лубінець

"Поводилися з нами, як звірі. Я вам скажу більше: навіть звірі так не поводяться. Вони били дівчат, вони катували дівчат током, били молотками, це найлегше. Підвішували. Про їжу я взагалі мовчу, бо вона була прокисла. Навіть собак так не годують", - так вона згадує полон, пише агентство.

"Хто були з татуюванням… нам хотіли відрізати руки, відрізати татуювання, обшпарювали кип'ятком просто за те, що ти є, за те, що ти в морській піхоті, за те, що говориш українською мовою", - розповідає Ганна.

Каже, що їй допомогла стерпіти "мрія, що повернемось додому".

Автор фото, ДПСУ Підпис до фото, Чотири прикордонниці повернулись з цього обміну

Ганна не знала, що її мають обміняти. Росіяни казали дівчатам, що цього може взагалі не буде.

Про те, що вони повертаються додому, дівчата зрозуміли, лише прилетівши у Сімферополь.

Автор фото, Андрій Єрмак

Коли дівчата почали плакати, розповідає Ганна, їм про обмін сказав якийсь хлопець, а потім вони почули українську мову.

"В Аліси 3 жовтня був день народження і мені дали подзвонити"

Серед звільнених і мама 4-річної Аліси, військова лікарка з "Азовсталі" Вікторія Обідіна. Ще 8 травня їх розлучили під час виходу з комбінату. Жінка не пройшла фільтрацію.

Кореспондентка "Укрінформу" знайшла Вікторію в автобусі та дала їй подзвонити до мами.

Автор фото, Слуга народу

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"Мама, сьогодні, щойно мене обміняли... Нічого не повернули: ні документи, ні прикраси. Взагалі нічого. Я дуже вас люблю, донечку обійми і поцілуй", - такою була перша розмова з мамою.

Вікторія розповіла, що працювала у військовому шпиталі в Маріуполі, потім за наказом командира потрапила на "Азовсталь".

Вікторії казали, що її дитину заберуть до дитбудинку і не випустять на підконтрольну Україні територію, але потім дозволили написати довіреність і вивезти її.

Але під час фільтрації у Безіменному росіяни дізнались, що жінка - військова лікарка, і затримали.

Казали, згадує, що якщо нічого на неї не знайдуть, то відпустять.

Але Вікторія пробула в полоні 165 днів.

Про те, що Аліса вже у Запоріжжі, жінка знала відразу, а наступні новини дізналася в жовтні.

"В Аліси 3 жовтня був день народження і 4-го мені дозволили зателефонувати мамі", - каже вона.

За словами Вікторії, у полоні її змушували робити звернення до Ірини Верещук і просити повернути дитину, також змушували давати інтерв'ю російським ЗМІ.

"Мені сказали, що відмовитись я не можу. Інакше - мене били б, і все одно відео зробили б. Що мені сказали, те я і говорила. Інакше ніяк не можна було", - розповідає жінка "Укрінформу".

Вікторія була в Оленівці, а потім її з трьома цивільними полоненими-жінками вивезли в Таганрог.

Автор фото, Андрій Єрмак

Жінка каже, що мріє побачити доньку, знайти роботу, але зараз не уявляє, що її далі чекає в житті.

Три роки у полоні

З полону звільнили також Людмилу Пархоменко. Вона провела у донецькому СІЗО три роки і 13 днів, такий відлік ведуть друзі жінки.

Людмила опікувалася дітьми-сиротами на окупованій території. Її звинуватили у шпигунстві і утримували у відомій в'язниці "Ізоляція" в контрольованому Росією у Донецьку.

"За весь цей час вона нічого не попросила для себе. Лише просила підтримати дітей із колишнього сільського інтернату в Новоазовському районі, якими опікувалася до війни і під час війни. Просила навіть з-за грат", - згадує її подруга Ліна Кущ.

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У 2021 році Людмилу Пархоменко визнали лауреаткою Національної правозахисної премії - заочно.