Поставки Іраном дронів Росії порушують міжнародні санкції - Держдеп

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Київський житловий будинок, зруйнований російським безпілотником

США заявили, що постачання Іраном бойових безпілотників до Росії порушують санкції ООН і що Росію притягнуть до відповідальності за воєнні злочини, скоєні з використанням цих дронів.

У понеділок Київ масовано атакували безпілотники-камікадзе іранського виробництва.

США згодні з думкою Франції та Британії про те, що постачання цих безпілотників порушує резолюцію 2231 Ради безпеки ООН, заявив Держдепартамент.

Ця резолюція, пов'язана з іранською ядерною угодою, забороняє передачу Іраном певних військових технологій.

Україна ідентифікувала безпілотники (БПЛА) як іранські дрони Shahed-136.

За даними США, Іран планував поставити Росії сотні дронів за ціною близько 20 тисяч доларів за штуку.

"Ми вважаємо, що ці БПЛА, які були передані Іраном Росії і використовувалися Росією в Україні, належать до озброєнь, які залишаються під ембарго відповідно до резолюції 2231", - заявив представник Держдепартаменту Ведант Патель.

Іран заперечує постачання дронів до Росії, але Патель сказав, що США "викрили те, що Росія отримала безпілотники з Ірану, що це було частиною плану Росії щодо імпорту сотень іранських БПЛА різних типів".

Патель попередив, що союз, що зміцнюється між Росією та Іраном, повинен розглядатися світом як загроза. Росія та Іран надали ключову військову підтримку президенту Башару Асаду у війні у Сирії.

"Будь-хто, хто веде справи з Іраном і може мати якесь відношення до БПЛА, розробок балістичних ракет або постачання зброї з Ірану до Росії, має бути дуже обережним і виявляти належну обачність. США без вагань застосують санкції", - сказав представник Держдепу.

Він додав, що є переконливі докази використання Росією дронів іранського виробництва в Україні.

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У понеділок внаслідок ударів цих дронів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях України постраждали критично важливі об'єкти інфраструктури, у сотнях міст та сіл була відключена електрика, повідомила українська влада.

Загинули щонайменше вісім людей - четверо у Києві та четверо у Сумах.

Росія використала вже десятки дронів для ударів по Києву та іншим містам України, багато з яких були націлені на енергетичну інфраструктуру.

Західні аналітики вважають, що іранська зброя допомагає Росії вести подібні обстріли, попри нестачу високоточних ракет.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз також збирає докази щодо іранських безпілотників і готовий діяти, що передбачає можливе посилення санкцій.

Переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року з Іраном наразі зайшли у глухий кут.

Відповідно до угоди із західними державами, Іран раніше погодився обмежити свої ядерні програми та допустити міжнародних інспекторів на свої ядерні об'єкти в обмін на скасування економічних санкцій.

Що таке "дрони-камікадзе"?

До них належать надані Іраном безпілотники під назвою Shahed-136

Ці безпілотники ширяють над ціллю, перш ніж атакувати

Вони несуть вибухівку, яка детонує під час удару, знищуючи дрон

Часто їх запускають групами, і їх важко помітити на радарі

США заявили, що Іран планує відправити до Росії сотні дронів вартістю лише 20 000 доларів кожен

Україна також використовувала "дрони-камікадзе" - зокрема американську модель Switchblade