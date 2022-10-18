Париж шокований вбивством 12-річної дівчинки. Її тіло знайшли в коробці

Г'ю Шофілд

BBC News, Париж

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Цим фото Лоли поділилася її мати у фейсбуці

Жителі Парижа приголомшені вбивством 12-річної школярки, тіло якої знайшли в п'ятницю в коробці у дворі її житлового будинку.

Дівчинка на ім'я Лола провела звичайний день у школі.

Її батько здійняв тривогу, коли вона не повернулася додому по обіді.

Пізніше ввечері прозору пластикову пакувальну коробку з її тілом знайшли біля будівлі в 19-му окрузі Парижа.

• Попередження - стаття може вразити чутливих осіб

Батько Лоли працює консьєржем у житловому будинку. Її тіло знайшли усередині коробки, яка зверху була прикрита.

Її руки та ноги були зв'язані, за повідомленнями, у неї була рана на шиї, хоча розтин, проведений цими вихідними, показав, що вона померла від задушення. На її ногах також було два листочки паперу, на одному було написано "0", а на іншому "1".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У суботу поліція заарештувала головного підозрюваного у вбивстві - 24-річну алжирку, яку преса називала Дахбія Б.

Жінку змогли упізнати на відеозаписі камер спостереження у будинку, на якому видно, як вона входить у головні двері в п'ятницю вдень разом із Лолою.

Пізніше було видно, як вона виходила з будівлі, тягнучи коробку, а потім дивно поводилася на вулиці. Один очевидець розповів, що вона просила допомоги в обмін на гроші від "торгівлі органами".

Проте поліція заявила, що не вважає це серйозною зачіпкою. Їхня найбільш правдоподібна теорія полягає в тому, що Дахбія, яка не має постійного місця проживання, є психічно нестабільною і що її вчинок був "безпричинним".

Також під вартою перебуває 43-річний чоловік, який, ймовірно, підвіз Дахбію Б. разом із коробкою у своїй машині. Поліція припускає, що після того, як він провіз її передмістям Парижа, Дахбія Б. повернулася в житловий будинок, де також проживає її сестра.

Повідомляють, що там між двома сестрами виникла галаслива сварка, перш ніж Дахбія Б. знову пішла - цього разу без коробки. Вона провела ніч у квартирі в передмісті Буа-Коломб, звідки її забрали наступного дня.

Автор фото, Getty Images

Поліція відкрила кримінальне провадження за вбивство особи, яка не досягла 15-річного віку, поєднане з катуванням та жорстокістю. Очікується, що проти Дахбії Б. розпочнуть судове розслідування, а вона залишатиметься під вартою.

У школі Лоли у понеділок вранці діти та батьки були помітно засмучені. Школу відвідали міністр освіти Пап Ндіає та мер Парижа Анн Ідальго, а для допомоги учням направили групи психологічної підтримки.

"Моя донька плакала всі вихідні, вона не спала, - сказав Гасмі, батько двох дітей, газеті Le Parisien. - Зараз ми не можемо довіряти нікому в нашому районі. Я дуже боюся за своїх дітей".

"Мене це повністю дезорієнтувало, - сказала виданню місцева жителька. - Сьогодні вранці я йшла за сином дорогою до школи, лише кілька метрів позаду нього. Просто задля безпеки".

"Відтепер я відводитиму його до школи, а також забиратиму його. Якщо він закінчить о пів на п'яту, я піду з роботи о четвертій. Це навіть не обговорюється", - додала вона.

Бріжит Макрон, дружина президента, заявила, що це була "абсолютно огидна і нестерпна трагедія".