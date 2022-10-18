Люди стали обережніші. Як Житомир живе під обстрілами без світла та води

33 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС у Житомирській області Підпис до фото, Востаннє місто залишалося без світла й води після обстрілів 10 жовтня

Після чергового удару по енергетичній інфраструктурі Житомира 18 жовтня місто знову залишилося без електропостачання та води. Місцеві кажуть, що вже звикли до таких "прильотів", люди мають запаси питної води та тримають павербанки зарядженими.

Про те, що росіяни двічі поцілили в об'єкт енергозабезпечення в Житомирі, підтвердив мер Сергій Сухомлин.

"Зараз немає світла і води у Житомирі. Лікарні на резервному живленні", - цитує міського голову пресслужба Житомирської міської ради.

Мер уточнив, що електротранспорт поки що не працюватиме, тролейбуси та трамваї не випускатимуть на лінії. Натомість у Житомирі збільшать вихід на рейси маршрутних таксі.

В результаті атаки поранення отримали дві людини.

Згодом голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко уточнив, що без електропостачання залишилися загалом 11 населених пунктів в області.

В останні тижні Росія прицільно б'є по українській енергетичній інфраструктурі по всій Україні, руйнувань зазнають житлові квартали в тилових містах. В Житомирі це вже другий потужний обстріл за останні два тижні, коли в результаті місто втрачає електроенергію. Востаннє таке було 10 жовтня.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Цього разу, повідомляє кореспондент ВВС News Україна в Житомирі Євгеній Герасимчук, вибухи пролунали близько 8 ранку, а вже за пів години Житомир знову був знеструмлений та без водопостачання.

"Стійкого відчуття, що я проживаю день бабака, додали повідомлення в родинному чаті, де родичі з інших міст, прочитавши новини, одразу ж захотіли дізнатись, чи всі живі та здорові. Так само починався день півтора тижня тому, в понеділок, 10 жовтня", - передає кореспондент.

І додає - ще рік тому в таких чатах близькі обмінювались листівками на свята та дні народження.

Загалом люди стали обережніші. Біля підвалу багатоквартирного будинку збираються місцеві, які до 10 жовтня під час повітряних тривог вважали найкращим укриттям коридор власних квартир.

Ще трохи далі чоловіки, які поволі курять цигарки, обговорюють, що, куди і в яких кількостях "прилетіло" та яких ушкоджень завдало.

Але, попри все, місто живе своїми клопотами. Ближче до магазинів, які відпускають товари лише за готівку, вже вирує життя і майже ніщо не наводить на думку, що усього півтори години тому по місту вдарили дві російські ракети.

"Наразі те, чого навчили удари по об'єктах енергетичної інфраструктури місцевих - це мати запас питної та технічної води, а також тримати електронні пристрої та павербанки зарядженими", - зауважує кореспондент.