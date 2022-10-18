Голова розвідки Буданов спрогнозував, коли закінчиться війна та що буде з Росією

14 хвилин(и) тому

Автор фото, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що "програш Росії - неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації".

Про це він сказав в інтерв'ю для проєкту "Орестократія".

Він також дав прогноз, коли закінчиться війна.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Для початку, вийдемо на кордони 1991-го року", - заявив він.

На думку Буданова, після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ, аж до її розпаду.

Голова розвідки заявив, що, станом на зараз, найважчі бої тривають біля Бахмута Донецької області. Але до кінця року українська армія ще суттєво просунеться в наступі.

"Ми просунемося вперед значно, ви це побачите", - пообіцяв він.

На його думку, наразі немає ознак того, що Росія може планувати повторне вторгнення з території Білорусі.

"Білоруси не мають тих сил, які могли б сильно лякати нас, Росія перекидає туди особовий склад з автомобільною технікою. На даному етапі це виключно картинка", - заявив він.

Тож головна мета, на його думку, відтягувати сили України та відвертати увагу, а не планувати реальний наступ.

Крім того, Буданов прокоментував нещодавню ініціативу ГУР оголосити 100 тис. доларів нагороди тому, хто здасть Україні Ігоря Гіркіна (Стрелкова) - одного з ватажків збройних формувань, які стояли за створенням так званої "ДНР".

За останніми даними, Гіркін, який довгий час був виключно військовим блогером, повернуся на фронт і зараз перебуває на окупованих територіях Херсонської області.

"Це не так дорого за таку особу, він є важливим носієм інформації, він є важливим для міжнародного кримінального судочинства. Це клієнт вже для Гааги, не наш буде", - пояснив Буданов.

За його словами, на розвідку вже виходили двічі з конкретними пропозиціями щодо захоплення Гіркіна.