"Особливий день". Україна почала обмежувати електроспоживання - як вимикатимуть світло

1 година тому

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З 20 жовтня в Україні запроваджуються обмеження споживання електроенергії. Вони діятимуть з 7 години ранку до 10-ї вечора, повідомили в "Укренерго".

Відключення будуть почерговими і триватимуть не більше чотирьох годин у конкретному районі, кажуть у компанії. Про графік відключень мешканці можуть дізнаватись на сайтах своїх регіональних енергокомпаній, але чіткі години наразі є не всюди.

В регіонах вже почав діяти графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів.

Вночі світла вже не було в деяких районах столиці, а заявлений графік вже діє.

Енергетики додали, що після відключення на чотири години можливе нове відключення ще через чотири години.

Рішення про відключення електрики в "Укренерго" називають вимушеним кроком і нагадують, що з 10 жовтня на українську енергосистему було здійснено більше атак із боку Росії, ніж за вісім місяців війни.

"Подбайте про те, щоб у вас були заряджені телефони, павербанки, був запас води, ліхтарики та батарейки до них, а також теплі шкарпетки та ковдри", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Деякі міста, як Тернопіль та Київ, оголосили, що через економію частина електротранспорту в містах не вийде на маршрути. У Сумах вимкнуть подачу води.

Також українців знову закликали мінімізувати використання електроенергії у вечірні години пік.

Очікується, що в години пік з 17 до 22 години обмеження будуть найсуворіші, у деяких містах обіцяють частково вимкнути вуличне освітлення.

Будуть обмеження на роботу промисловості.

"Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим", - попросив президент Зеленський українців у вечірньому зверненні.

Росія продовжує систематично обстрілювати об'єкти енергетики в Україні.

Лише за 19 жовтня ударів було завдано по ТЕС у Бурштині та по об'єкту енергетики у Вінницькій області. Вночі 20 жовтня РФ серйозно пошкодила інфраструктуру в Криворізькому районі.

Автор фото, ОП

Особливий день

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На початку цього тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських ударів було знищено 30% українських електростанцій.

"Цієї доби три енергетичні об'єкти були знищені ворогом", - заявив Володимир Зеленський ввечері 19 жовтня.

"Ми все відновимо, але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра - ще більше, ніж раніше. Загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики", - заявив Зеленський.

"Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими", - нагадав Зеленський.

У середу радник глави офісу президента Олексій Арестович уточнив, що йдеться про об'єкти, які зазнали російських ударів, але не обов'язково були знищені. Наразі енергетики працюють над їхнім відновленням.