Україна хоче розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Рішення за Зеленським

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція протесту біля посольства Ірану в Києві, 17 жовтня

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном через постачання іранської зброї Росії.

На думку Кулеби, Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань завданих нашому народу, а також у зв'язку з появою повідомлень про продовження постачання Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном", - повідомив Кулеба.

Українська влада звинувачує Іран в постачанні безпілотників та дронів-камікадзе Shahed-136, якими росіяни обстрілюють українські міста та енергооб'єкти. Іран заперечує поставки зброї Росії.

Кулеба зазначив, що рівень відносин з Іраном вже понижений до мінімального, акредитацію посла Ірану не продовжили, в посольстві дозволили лишитися працювати лише кільком людям.

"Це вже рівень, за яким лише розрив дипломатичних відносин", - пояснив він на онлайнбрифінгу.

Кулеба повідомив, що закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців.

"Жорсткі санкції проти Ірану - це особливо актуальне питання зараз, коли ми бачимо повідомлення про наміри іранської сторони передати балістичні ракети для використання проти українців", - пояснив керівник МЗС.

"Дії Ірану - це підлість та брехня, яку ми не будемо терпіти, адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам, що він проти війни і не буде підтримувати зброєю жодну зі сторін", - відзначив Кулеба.

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За словами міністра, Україна ніколи не займала антиіранської позиції, але Іран став співучасником злочину агресії проти українців.

"Припинить Іран постачати зброю Росії, будемо говорити про відновлення всього комплексу відносин", - зазначив Кулеба.

Він також повідомив, що Україна звернеться до Ізраїлю з проханням надати системи ППО.

"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту Ізраїлю з проханням надати системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій".