Вбивство 12-річної дівчинки у Франції роздмухало суперечки щодо мігрантів

Пол Кірбі

BBC News

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Тіло Лоли знайшли через кілька годин після її вбивства в 19 окрузі Парижа

Горе та обурення у Франції через вбивство 12-річної дівчинки, тіло якої знайшли у пластиковій коробці в Парижі, переросло в політичну суперечку через мігрантський статус підозрюваної.

Тіло Лоли знайшли минулої п'ятниці у дворі будинку, де вона жила.

24-річна жінка перебуває під вартою за підозрою у вбивстві, зґвалтуванні та катуванні. Також стало відомо, що вона є іммігранткою з Алжиру, якій було наказано залишити Францію.

Невдовзі після того, як президент Еммануель Макрон зустрівся з батьками вбитої дівчинки в Єлисейському палаці у вівторок і пообіцяв свою повну підтримку, його праві та ультраправі політичні опоненти звинуватили уряд у тому, що він підвів сім'ю.

Під час емоційного засідання в Національних зборах Марін Ле Пен з ультраправої партії "Національне об'єднання" засудила "м'яку" міграційну політику уряду.

"Підозрювана у цьому варварському акті не мала бути в нашій країні. Що заважає вам нарешті припинити цю неконтрольовану, приховану імміграцію?" - сказала вона.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн закликала її "проявити трохи порядності" і поважати біль батьків і пам'ять Лоли. "Нехай поліція і суд виконують свою роботу", - сказала вона.

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Лола зникла минулої п'ятниці після того, як не дійшла додому зі школи в 19-му окрузі північно-східного Парижа. Пізнього вечора її тіло знайшли в пластиковій коробці на колесах.

Посмертна експертиза показала, що у неї була кардіореспіраторна недостатність "з ознаками асфіксії та здавлення шийки матки". На її обличчі, спині та шиї були виявлені рани, але вони не призвели до її смерті.

Оскільки її батько працює консьєржем у будинку, він незабаром знайшов відео з камер відеоспостереження, на якому видно підозрювану, Дахбію Б., з його дочкою в холі багатоквартирного будинку в п'ятницю вдень.

У спробі приховати тіло дівчинки також звинувачують 43-річного чоловіка.

Політичні опоненти уряду поспішили звернути увагу на статус Дахбії Б. як нелегальної іммігрантки.

20 серпня її зупинили у французькому аеропорту, оскільки її дозвіл на проживання закінчився. Шість років тому вона легально в'їхала до Франції як студентка. Дахбії Б. наказали покинути територію Франції протягом місяця відповідно до наказу, відомого як OQTF (зобов'язання виїхати з території Франції).

Дахбія Б. не мала кримінального минулого, тому її не помістили під варту. Накази OQTF мають погану славу, адже їх дотримується лише один із 10 мігрантів, а алжирці належать до національностей, які, як вважають, найчастіше зловживають системою.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен закликав ультраправих подумати про наслідки своїх слів після того, як ультраправий екскандидат у президенти Ерік Земмур назвав злочин "франкоцидом", вбивством француза. Міністр сказав радіо RTL, що в деяких відповідях політиків було багато непристойності.

Декілька інших правих діячів також критикували уряд, зокрема депутат від Республіканської партії Ерік Поже сказав міністру юстиції, що "Лола втратила життя, тому що ви не вислали цю громадянку".

Автор фото, AFP

Мотиви вбивства оповиті таємницею, а адвокат підозрюваної відкинув різноманітні чутки, які поширилися з цього приводу.

Прокуратура Парижа повідомила, що на ногах жертви були папірці з написами "1" та "0", але не розкрила їхнє значення.

Джерела, близькі до слідства, кажуть про один із можливих мотивів - сварка між головною підозрюваною і матір'ю Лоли. Дахбія Б. жила в тому ж будинку зі своєю сестрою, але коли вона попросила пропуск, щоб увійти до будівлі, мати Лоли їй відмовила.

Підозрювану тримають під вартою у в'язниці Френ на півдні Парижа. Згідно з повідомленнями, вона стала жертвою домашнього насильства кілька років тому і має пройти психіатричну експертизу.

Мовчазну акцію пам'яті на честь Лоли, яка мала відбутися в середу, скасували на прохання родини. Однак наступного дня очікується мітинг, в якому візьмуть участь кілька ультраправих політиків.