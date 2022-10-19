Посадили за фото фрази "Слава Україні". Історія обміняної дитячої захисниці з Новоазовська

1 година тому

Автор фото, Ліна Кущ Підпис до фото, Людмила Гусейнова провела в полоні три роки і 13 днів

У рамках "жіночого обміну" 17 жовтня з полону повернули активістку з Новоазовська Людмилу Гусейнову. Вона провела у донецькому СІЗО три роки і 13 днів.

З 2014 року Людмила разом з чоловіком залишилася на контрольованій Росією території самопроголошеної "ДНР". Вона допомагала дітям у складних сімейних обставинах та не приховувала своєї проукраїнської позиції.

У жовтні 2019 року Людмилу затримали просто на роботі. Причиною стали "лайки" у соцмережі та доноси кількох колег.

17 жовтня чоловік Людмили, Дмитро, зміг почути голос дружини з підконтрольної Україні території. З волі. Її обміняли разом зі 108 іншими жінками. Людмила була однією з 12 звільнених цивільних.

"Дитячий омбудсмен"в окупації

Людмила Гусейнова працювала інженером з техніки безпеки на птахофабриці у Новоазовську.

Але опікувалася дітьми з сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, особливо після 2014 року, коли їхні домівки опинилися під владою так званої "ДНР".

"Люда була така трохи відчайдушна, - згадує її подруга Ліна Кущ. - По-перше, вона залишилася в Новоазовську. Тривалий час над їхнім будинком висів синьо-жовтий прапор. Потім з міркувань безпеки його зняли. Вона могла йти по селищу і вітатися: добрий день. Навіть колеги через це поскаржилися на неї директору".

Автор фото, Ліна Кущ Підпис до фото, Людмила Гусейнова (праворуч) разом з подругою Ліною Кущ

Друзі згадують, що Людмила разом з однодумцями знаходила ресурси як в Україні, так і за кордоном, аби допомогти дітям в Новоазовську і навколишніх селах.

"Пам'ятаю, як перед Новим роком ми підписували дітям з окупованої території листівки. Це було дуже зворушливо. А ми отримали звідти дитячі малюнки. Коли Люда привозила щось для дітей, то казала: це вам від України", - розповідає Ліна Кущ.

Людмила була переконана, що дуже важливо, щоби діти з тимчасово окупованих територій зберігали зв'язок з Україною, щоб вони знали, що вони українці і що Україна їх підтримає.

"Вона була неформальним омбудсменом дітей на окупованій території. Але вона була сама і підтримати її в цьому не було кому", - згадує подруга.

"Слава Україні!" на піску

По Людмилу прийшли на роботу, розповідає її чоловік Дмитро Пархоменко. Це сталося у жовтні 2019 року. Їй дозволили повернутися додому, зібрати речі.

"Вона просто зникла. Мені казали знайомі, що за 4-5 днів усе вирішиться. Але цього не сталося", - розповідає Дмитро.

Він майже місяць безрезультатно намагався знайти Людмилу в МГБ "ДНР". А потім виїхав на підконтрольну територію і вже в Києві написав відповідні заяви в поліцію та СБУ.

Людмилу звинувачували в шпигунстві, екстремізмі та зраді батьківщині, розповідає чоловік.

"Її звинувачували на основі постів та лайків у фейсбуці, фотографії з написом "Слава Україні!" на піску і на основі свідчень кількох людей про те, що вона допомагає українцям і зневажає "ДНРівців". Це і все, що на неї було", - каже Дмитро.

Автор фото, Ліна Кущ Підпис до фото, Людмила Гусейнова (по центру) приїжджала з дітьми, якими опікувалася, на екскурсію в Київ

Дмитро припускає, що Людмилу затримали, бо їм були потрібні люди для обмінів. Але останній обмін відбувся навесні. А потім все закінчилося.

"Вона воювала за дітей"

Арешт Людмили став для її друзів і близьких абсолютним шоком.

Місяць після затримання Людмилу Гусейнову утримували у сумнозвісній в'язниці "Ізоляція" в Донецьку, звідки її регулярно возили на допити в МГБ.

"Потім її перевели в СІЗО і це вже було перемогою. Адже СІЗО - це певні правила і гарантія того, що людина не зникне, як в інших місцях тримання", - пояснює подруга Людмили, Ліна Кущ.

"За весь цей час в СІЗО вона нічого не попросила для себе. Лише просила підтримати дітей із колишнього сільського інтернату в Новоазовському районі, якими опікувалася до війни і під час війни. Просила навіть з-за ґрат", - згадує Ліна Кущ.

У 2021 році Людмилу Пархоменко визнали лауреаткою Національної правозахисної премії - заочно.

"За дітей вона готова була йти напролом попри загрози. Вона за них воювала", - додає подруга.

Автор фото, Ліна Кущ Підпис до фото, Людмила Гусейнова після обміну проходить медогляд у Дніпрі

17 жовтня Дмитрові зателефонували і повідомили, що його дружину, Людмилу, обміняли.

Згодом йому зателефонувала і сама Людмила.

Зараз вона перебуває у Дніпрі, там проходить медичний огляд.

Дмитро з нетерпінням чекає на зустріч з Людмилою, але розуміє, що поспішати не варто.

"Все закінчилося добре. Слава Богу. Гірше вже не буде", - каже він.