Через війну. ПЦУ почне проводити служби в Європі, а також на Різдво 25 грудня

39 хвилин(и) тому

Автор фото, ПЦУ

Через війну Православна церква України 18 жовтня ухвалила кілька важливих рішень щодо організації богослужінь поза межами України та на Різдво за Новоюліанським стилем 25 грудня.

Окрім того, ПЦУ у спеціальній заяві попросила владу не створювати штучних перепон для переходу парафій від УПЦ (колишнього Московського патріархату).

Служба в Європі

Синод ПЦУ 18 жовтня створив спеціальну "Місію капеланської допомоги вірним ПЦУ, які внаслідок війни тимчасово перебувають поза межами України" (Капеланську місію ПЦУ).

Це спеціально зробили для вірян, які масово покинули Україну через війну.

"З метою організації служіння для вірних ПЦУ, які вимушено внаслідок війни тимчасово опинилися поза межами України", - йдеться у рішенні.

Керівником місії призначили архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, який і відповідатиме за служіння за кордоном.

Раніше було відомо, що УПЦ (донедавна Московського патріархату) почала активно організовувати парафії у Європі для біженців.

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Для православного світу УПЦ є частиною Московського патріархату, хоча і задекларувала рух на від'єднання від Москви. РПЦ має практику відкриття своїх парафій за кордоном, так само чинить і УПЦ.

Натомість автокефальна Православна церква України формально не має права відкривати свої парафії за кордоном.

Саме так було визначено у томосі про автокефалію, надану Вселенським патріархом у січні 2019 року. Українськими вірянами за його умовами мають опікуватись парафії Вселенського патріарха.

Саме тому, щоб узгодити цю роботу з Вселенським патріархом, синод ПЦУ направив спеціального листа патріарху Варфоломію. Для того, щоб священники ПЦУ, відряджені за кордон, діяли у злагоді з місцевими кліриками Вселенського патріархату чи інших помісних церков.

"Є активна праця зі створення в середовищі українців за кордоном під іменем "Української Православної Церкви" парафій, фактично залежних від Московського патріархату", - пояснюють свій намір патріарху Варфоломію в ПЦУ необхідність налагодження своєї роботи.

Фактично, ПЦУ визнає, що не хоче просто так віддавати українських вірян у Європі УПЦ МП.

Також для узгодження питання щодо діяльності ПЦУ у Польщі, де найбільше біженців-українців, синод направив повторний лист до митрополита Варшавського і всієї Польщі Савви.

Наразі Польська православна церква не визнає ПЦУ й часто орієнтується на Росію. Тому, скоріше за все, представники ПЦУ у цій країні будуть стикатись із спротивом місцевих православних діячів.

Автор фото, ПЦУ

Дозвіл на богослужіння 25 грудня

Також синод ПЦУ дозволив звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року.

"Беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в церкві та в суспільстві; передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін", - пояснили своє рішення у церкві.

Дозвіл надали "там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних".

Це буде винятком з правил за рішенням настоятеля та громади.

Після звершення богослужіння священників просять подати через єпархіальні управління до Київської Митрополії письмову інформацію про число учасників таких богослужіння.

"У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту", - йдеться у рішенні.

Загалом церква не наважується на перехід на святкування 25 грудня.

Як неодноразово вказував митрополит Епіфаній, суспільство ще не готове до такого кроку.

Також ПЦУ оприлюднила заяву, в якій вказує, що нинішня влада причетна до створення перешкод для переходу парафій від УПЦ МП до ПЦУ.

А також заявили про створення владою перешкод щодо передачі ПЦУ частини Києво-Печерської лаври.

УПЦ МП 27 травня заявило на соборі прагнення про відділення від РПЦ, яка підтримує війну Росії проти України.

УПЦ зараз налічує в Україні понад 10 тисяч парафій (значна частина з них на окупованих територіях), а ПЦУ - понад 7 тисяч парафій.