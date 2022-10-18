Росія готує відступ з Херсона? Командувач військ РФ в Україні припустив "непрості рішення"

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Генерал Суровікін

Призначений трохи більше тижня тому командувачем об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерал армії Сергій Суровікін дав перше інтерв'ю, назвавши ситуацію "на херсонському напрямі" напруженою. Він заявив, що не виключає "прийняття непростих рішень".

Інтерв'ю із Суровікіним вийшло в ефірі телеканалу "Росія-24". Серед іншого генерал вперше визнав непросту ситуацію, в яку потрапили російські війська під Херсоном, про що вже кілька тижнів говорять українська влада та незалежні спостерігачі.

Українська сторона прогнозує визволення Херсона до кінця осені чи поточного року. Також українська розвідка вказувала, що російські окупанти вже евакуюють родини на лівий берег Дніпра через можливий відступ російських військ з правобережжя Херсонщини.

Українська армія з серпня веде наступ на Херсонщині й поступово витісняє звідти росіян. При цьому ЗСУ нищать шляхи постачання цього угруповання військ. Зокрема, двох мостів через Дніпро - у Херсоні та Новій Каховці.

За словами російського командувача Суровікіна, "НАТО вимагає від Києва наступальних операцій" на херсонському напрямі, "не зважаючи на жодні жертви — як у самих ЗСУ, так і серед мирного населення".

Подальші плани Росії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається, заявив Суровікін, додавши, що не виключає "ухвалення непростих рішень".

Він також згадав про нібито наявні у нього дані "про можливе застосування Києвом заборонених методів війни в районі Херсона, підготовку ракетного удару по дамбі Каховської ГЕС".

Незалежні спостерігачі неодноразово вказували на те, що після того, як ЗСУ за допомогою американських систем залпового вогню HIMARS вивели з експлуатації кілька мостів через Дніпро та його притоки, російське угруповання на західному березі річки залишилося без нормального постачання. Що поставило під сумнів саму можливість утримання російськими військами Херсона.

Суровікін вже оголосив про підготовку переселення мешканців правобережної Херсонщини на лівий берег Дніпра.

Він пояснив, що російські військові здійснюватимуть переселення місцевого населення за підготовленою урядом Росії програмою переселення.

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Вслід за інтерв'ю Суровікіна окупаційна адміністрація Херсонської області оголосила про переселення мешканців "низки муніципалітетів" правобережної Херсонщини на лівий берег Дніпра.

Раніше про готовність приймати переселених мешканців Херсона заявила окупаційна влада Криму, а також влада Краснодарського краю та Ставропольської області Росії.

Росія наприкінці вересня анексувала Херсонщину.

Підготовка відступу?

Радник голови офісу президента Олексій Арестович після цієї заяви Суровікіна не виключив, що росіяни готують відступ з частини Херсонщини та міста Херсон.

"Але за цією радістю це може бути повторенням фокусу з виходом з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Вони ці війська хочуть зберегти, щоб перекинути на інші напрямки", - заявив Арестович в ефірі програми "Фейгін лайв".

За його словами, там у росіян були досить боєздатні війська, і вони можуть посилити Запорізький, Донецький напрямок чи "навіть спробують знову наступати на Київщину з Білорусі".

"Якщо вони так вчинять, вони врятують свої війська і віддадуть нам Херсон. Це для нас велика перемога, єдиний захоплений РФ облцентр. Але ми тут же зустрінемось з цими військами на інших напрямках", - додав Арестович.