"Дайте мені список, я все підпишу". HRW поговорила з жителями Ізюма, яких катували в окупації

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Belkis Wille/Human Rights Watch

Команда правозахисників міжнародної організації Human Rights Watch провели понад 100 інтерв'ю з жителями Ізюму Харківської області, які вказали на щонайменше 7 місць, де з них під час окупації знущалися російські військові.

Обережно, фото та деталі в матеріалі можуть вас шокувати.

"Жорстоке насильство та жорстоке ставлення в Ізюмі не були випадковими інцидентами", - каже Белкіс Вілке, старший дослідник криз та конфліктів Human Rights Watch.

Багато людей, які поділилися своїми розповідями про тортури та допити в катівнях, вказують на те, що жорстоке ставлення було "частиною політики та плану", підсумовує дослідник.

Майже у кожного зі ста жителів Ізюму, з якими говорили правозахисники, є родичі чи друзі, яких катували, а 15 з опитаних, серед яких жінка, самі були жертвами тортур.

"Один із чоловіків мав зв'язки зі збройними силами (України - Ред.), решта були цивільними. Сім'ї та друзі двох інших чоловіків, яких затримали та катували, розповіли, що через кілька днів після звільнення вони скоїли самогубство", - йдеться у публікації Human Rights Watch.

"Правда звільняє"

Всі чоловіки заявили, що їх катували електричним струмом чи били руками, прикладами, металевими і пластиковими трубами, гумовим шлангом, а в одному випадку - палкою з мішком із піском на кінці.

Місцевого електрика Ігоря затримували п'ять разів і не раз катували під час кожного затримання.

Він каже, що кілька разів військові змушували його сісти на підлогу, підігнувши коліна. Потім вони зв'язали йому руки під колінами та вставили металевий стрижень через груди та під пахви в положенні, яке він назвав "поза папуги". Каже, вони підняли металеву трубу так, що він повис.

"У якийсь момент я сказав їм, просто дайте мені список імен тих, кого хочете, і я його підпишу", — сказав він, але вони так і не дали йому нічого підписати.

Люди розповідають про катування водою.

"Мене спустили в підвал, закрили мені ніс і вилили в горло щонайменше два літри води, - сказав він. - Мене почало нудити. Один мені сказав: "Якщо ти не почнеш говорити, ми приведемо тебе до (військових - Ред.) на передову, і тоді ти будеш говорити", - розповідає Андрій.

Автор фото, Belkis Wille/Human Rights Watch Підпис до фото, 67-річний Михайла Івановича російські військові тримали 12 днів. Йому зламали руку, він чекає на операцію

Людей забирали з їхніх будинків, затримували на вулицях чи ринках, і утримували до 14 днів.

За словами однієї з жінок, солдати били її, зокрема в живіт, і погрожували зґвалтувати. Газета Washington Post повідомила про випадок іще з однією жінкою, яка, судячи з усього, перебувала у тій же кімнаті в інший час і заявила, що її неодноразово ґвалтували.

Чоловік, який перебував там у той же час, каже, що чув крики жінок, і як солдати казали про сексуальне насильство, у тому числі оральне.

Інспектуючи приміщення катівень, правозахисники побачили на стінах різні написи: "електрика, роздягнутий чи одягнений", "ледве живий", "вбитий", "дуже боляче", "допоможіть", "Алла" (так звали героїню Washington Post).

Автор фото, Belkis Wille/Human Rights Watch Підпис до фото, Емблема та напис німецькою "Правда звільняє", що може бути переробленим лозунгом нацистів "Праця звільняє"

На стіні однієї з лікарняних палат дослідники побачили емблему і напис німецькою "Правда звільняє", що може бути переробленим лозунгом нацистів "Праця звільняє", який зображений на воротах у "Аушвіц" та інших німецьких концтаборах.

Один із співробітників лікарні розповів слідчим, що емблема і фраза з'явилися там після того, як російські військові тільки зайняли будівлю.

Емблема могла зображати схрещені палиці гранати, що було символом бригади "Дірлевангер", німецької бригади СС часів Другої світової війни.

Що відомо про інші катівні Харківщини

Два тижні тому українські слідчі заявили, що знайшли ще одну катівню на Харківщині.

Поліції відомо про катування, закопування/викопування в землю заживо і застосування протигаза з тліючою ганчіркою. Там також знайшли фалоімітатор та дроти з мотузками.

Жителі звільненого села Піски-Радьківські розповіли поліції, що там тримали місцевих, ветеранів АТО та полонених із ЗСУ.

Автор фото, Дмитро Лубінець Підпис до фото, Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував фото з однієї з катівень на Харківщині

Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявляв про існування щонайменше 10 місць незаконного утримання громадян на Харківщині.

Зокрема, дві катівні знайшли в Балаклії, а також в Ізюмі та Вовчанську.

На стінах карцерів від руки було видряпано "Отче наш", а також відлік днів, скільки люди там перебували. Поліція також знайшла там молотки, мотузку та оголені дроти.

РФ заперечує причетність до воєнних злочинів в Україні або не коментує звинувачення з української сторони.