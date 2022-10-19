У Києві, Вінниці та Чернігові вибухи, ППО збивають ракети

1 година тому

На Київщині працює ППО, а в Києві кореспонденти ВВС повідомляють про вибухи.

Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба каже про роботу ППО в області.

Одразу три кореспонденти ВВС в Києві чули вибухи у різних районах столиці.

"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Тривога лунала і у Вінницькій області. Згодом керівник Вінниччини Валерій Борзов повідомив про влучання в енергетичний об'єкт у Вінницькій області. За його словами, на місці працюють рятувальники.

Збиті ракети на Чернігівщині

Оперативне командування "Північ" також повідомляє про дві збиті ракети над Кіптями на Чернігівщині.

Керівник Чернігівщини Валерій Чаус повідомив, що у Чернігові вибух безпілотника "шахеда" . "Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав він.

Автор фото, ОК "Північ" Підпис до фото, ОК "Північ" опублікувало фото збитих ракет на Чернігівщині

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи на Івано-Франківщині, але офіційно про це інформації немає.

В Україні все ще триває повітряна тривога.