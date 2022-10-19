Окупаційна російська влада залишає Херсон

1 година тому

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Окупайіна російська влада Херсонської області повністю покидає Херсон та евакуюється на лівий берег Дніпра.

Про це повідомив керівник окупаційної адміністрації області Володимир Сальдо.

Він додав, що в'їзд до Херсонської області закривається для цивільних осіб на сім днів.

Сальдо наголосив, що усі призначені Росією органи адміністрації Херсонської області залишають правий берег Дніпра, де ЗСУ ведуть активний наступ.

При цьому Сальдо наполягає, що "здавати Херсон українським військам ніхто не планує".

Керівник групи російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня розповів про складне становище російських військ на частково відрізаному від постачання правому березі Дніпра. Він анонсував "непрості рішення".

Суровікін також не виключає підриву Каховської дамби.

Раніше окупаційна влада повідомляла, що у Херсоні почалося "організоване переміщення" жителів із правого на лівий берег Дніпра.

Людей через смс-повідомлення попереджають, що ЗСУ нібито обстрілюватиме житлові квартали.

Напередодні окупаційна влада заявляла, що планує перемістити 50-60 тисяч жителів на лівий берег Дніпра та в регіони Росії.

Наступ ЗСУ

Очікується, що українські військові невдовзі можуть почати наступ на Берислав, а потім і Херсон.

Українська сторона прогнозує визволення Херсона до кінця осені чи поточного року.

Також українська розвідка вказувала, що російські окупанти вже давно евакуювали родини на лівий берег Дніпра через можливий відступ російських військ з правобережжя Херсонщини.

ЗСУ з серпня ведуть наступ на Херсонщині й поступово витісняють звідти росіян. При цьому ЗСУ нищать шляхи постачання цього угруповання військ. Зокрема, двох мостів через Дніпро - у Херсоні та Новій Каховці.

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Через це понад 10-тисячне угруповання військ на правобережжі відчуває брак постачання засобів ведення бойових дій.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович після заяви Суровікіна не виключив, що росіяни готують відступ з частини Херсонщини та міста Херсон.

"Але за цією радістю це може бути повторенням фокусу з виходом з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Вони ці війська хочуть зберегти, щоб перекинути на інші напрямки", - заявив Арестович.

Він додав, що якщо росіяни так вчинять, то врятують свої війська. Це для України буде велика перемога, адже Херсон - єдиний захоплений РФ облцентр.

"Але ми тут же зустрінемось з цими військами на інших напрямках", - додав Арестович.

Україна закликає не слухати росіян

Керівник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації України Ярослав Янушевич закликав не слухати закликів російських окупантів.

"Херсонці, наполегливо прошу вас, - ігноруйте все, що вам кажуть або вимагають від вас окупанти. Вони хочуть взяти наших людей в заручники та використовувати їх немов "живий щит". Не дозвольте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми", - повідомив Сальдо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін та Сальдо

Він додав, що ці заяви росіян звучать на тлі успіхів українських військових, які на Херсонщині звільняють населений пункт за населеним пунктом.

"Українська армія не нищить українські міста та села. Наші Збройні сили високоточною зброєю б'ють тільки по ворожій армії, її техніці, пунктам управління, складах та логістиці. Натомість росіяни безпощадно обстрілюють мирні об'єкти, де немає військових", - додав він.