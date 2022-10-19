Премія Сахарова Європарламенту дісталась народу України і Зеленському

1 година тому

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Цьогорічними переможцями премії Сахарова від Європейського парламенту стала Україна, її народ та президент Зеленський.

"Хороброму українському народу, який представляє президент країни, обрані лідери та громадянське суспільство", - так сформульована назва переможця.

Президентка Європарламенту Роберта Мацола повідомила, що українці борються за те, у що вірять.

"Борються за цінності, захищають демократію, свободу та верховенство права. ризикують своїм життям. Ніхто більше більше за Україну не заслуговує на премію, вітання хороброму народу України", - написала вона.

Саму премію вручатимуть 14 грудня на церемонії у Страсбурзі.

Автор фото, Європейський парламент

Премія Сахарова за свободу думки - це щорічна нагорода, яку Європейський парламент присуджує за досягнення у сферах захисту прав і свобод людини, розвитку демократії та відстоювання верховенства права. Її започаткували 1988 року.

Минулого року премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, у 2020 - представники білоруської опозиції, у 2018 році - український режисер Олег Сенцов.

Він став першим в історії представником України, якого відзначили цією нагородою. Олег Сенцов тоді перебував в російському ув'язненні і зміг отримати премію особисто лише через рік.