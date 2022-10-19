Ракетні обстріли, воєнний стан Путіна в окупованих областях. Теленовини ВВС

У випуску 19 жовтня:

  • Наслідки російських атак у середу.
  • Що означає воєнний стан, запроваджений Путіним на окупованих територіях?
  • Втеча окупаційної влади з Херсона, що їх лякає?
  • Як відбувається примусова евакуація місцевого населення.
  • Премія Сахарова присуджена українському народу. Чи були такі прецеденти?
  • Що відомо про причини смертей цивільних у Лимані - результати ексгумації.

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