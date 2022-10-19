Ракетні обстріли, воєнний стан Путіна в окупованих областях. Теленовини ВВС
У випуску 19 жовтня:
- Наслідки російських атак у середу.
- Що означає воєнний стан, запроваджений Путіним на окупованих територіях?
- Втеча окупаційної влади з Херсона, що їх лякає?
- Як відбувається примусова евакуація місцевого населення.
- Премія Сахарова присуджена українському народу. Чи були такі прецеденти?
- Що відомо про причини смертей цивільних у Лимані - результати ексгумації.
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