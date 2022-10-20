Як Росія готується відступити з Херсону. Західні експерти про дії військ РФ

1 година тому

Автор фото, УКРАЇНСЬКИЙ НАСТУП

Західні експерти, включаючи британську розвідку, вважають дуже ймовірним те, що Росія збирається залишати окуповану частину правобережної Херсонської області. Хоча, зважаючи на зруйновані мости, це буде непростим завданням.

Зокрема, в огляді військової розвідки міністерства оборони Великої Британії за 20 жовтня, згадали нещодавню заяву командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна, який припустив, що в районі Херсона Москві доведеться йти на "непрості рішення".

"Заява Суровікіна з поганими новинами про "спеціальну військову операцію" - це дуже незвично. Це може вказувати, що керівництво РФ серйозно задумалось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра", - зазначають в огляді.

Головним викликом для російського угрупування на правобережжі може стати перекидання військ і техніки через Дніпро на лівий берег.

"Оскільки всі повноцінні мости серйозно пошкоджені, РФ скоріш за все доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях", - зазначає розвідка.

Напередодні окупаційна російська влада Херсонської області заявила, що повністю покидає Херсон та евакуюється на лівий берег Дніпра.

При цьому керівник окупаційної адміністрації області Володимир Сальдо наполягав, що "здавати Херсон українським військам ніхто не планує".

Українські війська у вересні-жовтні активно наступали на Півдні та звільнили значні території на півночі Херсонської області, але в останні два тижні темпи наступу сповільнилися.

Атака на ГЕС, депортації та вивезення майна

Непрямим свідченням того, що росіяни готуються залишити Херсонщину, можуть бути також спроби Росії створити інформаційне тло, щоб "заглушити новини про третій принизливий відступ російських військ", вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, у їхньому зведенні йдеться про те, що російські війська, ймовірно, готують інформаційне забезпечення для провокації під чужим прапором на Каховській ГЕС.

Автор фото, УНІАН

Можливо, російське командування вважає, що руйнація дамби дозволить прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти чи уповільнити подолання українськими військами водної перешкоди. А відповідальність за підрив Москва планує покласти на Україну.

Крім того, РФ під приводом так званої "евакуації" мирних жителів продовжує насильницьке масове виселення українських громадян з окупованих територій.

На думку авторів ISW, оголошення про масове перевезення людей із західного берега Дніпра частково ставить за мету евакуацію співробітників окупаційних органів влади та колаборантів в очікуванні неминучого українського наступу.

Водночас російська влада, ймовірно, використовує гуманітарні підстави, щоб прикрити депортацію значної маси українського населення до РФ.

Від переселення до Росії десятків тисяч українців, які не бажають цього, Москва навряд чи отримає якусь економічну вигоду, розмірковують експерти, що вказує на те, що реальна мета таких дій - завадити відновленню економіки України на звільнених територіях і послужити російській кампанії етнічних чисток з метою ліквідації української національної ідентичності та культури.

Крім того, російська влада може надалі розпочати пресинг на "евакуйованих" українців щодо вступу їх до російських збройних сил з метою компенсації втрат і невдач часткової мобілізації.

Зневіра на Запоріжжі

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Ознаки зневіри у військових успіхах у росіян українські джерела помітили також на окупованих територіях Запорізької області.

Зокрема, держпідприємство "Енергоатом", яке опікується окупованою Запорізькою АЕС в Енергодарі, повідомляє, що 19 жовтня місцеві помітили, як вночі "з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної адміністрації міста почали вивозити награбоване майно".

"Так, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все, що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбунком", - йдеться в повідомленні.

Там пов'язують це з негативними настроями в очікуванні військових невдач чи відступу у Херсонській та Запорізькій областях.

Тому росіяни нібито перед можливою майбутньою втечею хочуть вивезти більше цінностей.

ВВС не може в умовах війни оперативно перевірити заяви сторін.