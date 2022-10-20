Росіян не хочуть бачити в Україні навіть туристами - опитування

43 хвилин(и) тому

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За рік в українців сильно погіршилося ставлення до росіян та білорусів, але різко покращилося ставлення до поляків.

Про це йдеться в опитування КМІС, яке провели 7-13 вересня методом телефонних інтерв'ю. Опитали 2 000 респондентів з усіх регіонів України, за виключенням Криму та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.

Загалом за рік рівень ксенофобії в країні дещо підвищився з 3.83 до 3.99 через погіршення ставлення до росіян і білорусів, йдеться у висновках до дослідження. Гендиректор КМІС Володимир Паніотто пояснює, що суспільства, в яких індекс ксенофобії менше 4.0 - більш відкриті та толерантні, а там, де більше 4.0 - більш національно відокремлені.

Відкритість у цьому випадку - готовність бачити людину іншої національності своїм другом чи членом своєї родини, а відокремленість - коли люди готові бачити чужоземців хіба що сусідами, колегами чи туристами.

Найвищий рівень несприйняття - коли люди взагалі виступають проти того, щоб допускати людей певних національностей на свою територію.

Опитування КМІС показало, що найменша соціальна дистанція до україномовних і до російськомовних українців (індекс 2,22 і 2,74 відповідно), більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

Потім йдуть поляки (2,95), далі канадці, американці та євреї (від 3.5 до 3.8). Їх українці частіше готові бачити друзями, сусідами та колегами по роботі.

Найбільша соціальна дистанція до росіян-жителів України (5.03), ромів (5.08) та білорусів, що живуть в Білорусі (5.34).

Автор фото, КМІС

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Особливо погане ставлення до росіян, що проживають в Росії (6.39). Переважна більшість - 80% опитаних - не допускали б росіян в Україну навіть як туристів.

Паніотто зазначає, що ставлення до росіян, що живуть в Росії, та білорусів, що живуть в Білорусі, погіршилося "очікувано". Натомість неочікуваним, на його думку, є те, що погіршилося також ставлення до росіян та білорусів, що живуть в Україні.

"Цей результат потребує перевірки, можливо, коли ми говоримо "росіянин" навіть з додаванням "житель України", то респонденти сприймають це не як етнічне походження, а як політичну ідентифікацію, можливо, вони мають на увазі не громадян України, а недавніх мігрантів з Росії чи Білорусі, які переїхали до України в останній час", - пояснює він.

Паніотто підкреслює, що опитування КМІС після 24 лютого 2022 року показують, що етнічні росіяни, які проживають в Україні, здебільшого "є проукраїнськи налаштованими громадянами".

"Наприклад, серед них більшість виступають і за членство в ЄС та НАТО. Ми маємо уважно слідкувати за міжетнічними стосунками громадян України, щоб протистояти негативним тенденціям, які можуть знизити інтегрованість нашого суспільства", - зауважив він.

Формально, за звичайних обставин, статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. Похибка індексу ксенофобії для масиву в цілому 0.09, зазначають в КМІС.

У КМІС зазначають, що за умов війни крім формальної похибки додається "певне систематичне відхилення", яке може складати 3-5%.

Але загалом вважають, що результати "зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої".