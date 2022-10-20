Ще майже 100 дітей померли після вживання сиропу від кашлю - тепер в Індонезії
- Френсіс Мао
- BBC News
Смерть майже 100 дітей в Індонезії змусила країну призупинити продаж усіх сиропів та рідких ліків.
Це сталося лише за кілька тижнів після того, як сироп проти кашлю в Гамбії став імовірною причиною смерті майже 70 дітей.
Індонезія повідомила, що в деяких препаратах на основі сиропу виявили речовини, що призводять до гострої ниркової недостатності, від якої цього року померли 99 дітей.
Невідомо, були ліки імпортними чи місцевого виробництва.
У четвер влада Індонезії заявила про близько 200 випадків гострої ниркової недостатності у дітей, більшість з яких були у віці до п'яти років.
Раніше цього місяця Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляла про розслідування щодо препаратів індійської фармкомпанії, які могли спричинити загибель майже 70 дітей у Гамбії.
Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.
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Кінець подкаст
Виробник препаратів - індійська компанія Maiden Pharmaceuticals, яка не надала гарантій їхньої безпеки, заявили у ВООЗ. Лабораторний аналіз зразків підтверджує, що вони містять неприпустиму кількість діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини є токсичними для людей та можуть бути смертельними.
За словами організації, сиропи "потенційно пов'язані з гострим ураженням нирок".
Міністр охорони здоров'я Індонезії в четвер заявив, що такі ж хімічні сполуки виявили в деяких ліках, що використовують в їхній країні на місцевому рівні.
"Деякі сиропи, які вживали діти з гострою нирковою недостатністю віком до п'яти років, як було доведено, містили етиленгліколь та діетиленгліколь. Цих речовин там не повинно було бути або могло бути у дуже малій кількості", — сказав Буді Гунаді Садікін.
Однак він не розкрив, скільки випадків стосувалися токсичних ліків.
Влада Індонезії також заявила, що сиропи проти кашлю, які використовують в Гамбії, на місцевому рівні не продаються.
Один епідеміолог сказав, що справжня кількість смертей може бути навіть більшою, ніж повідомляють.
"Коли трапляються подібні випадки, [те, що ми знаємо], є вершиною айсберга, а це означає, що жертв може бути значно більше", — сказав BBC Indonesia Дікі Будіман, епідеміолог з Університету Гріффіта.
Влада Індонезії наразі не розголошує бренди чи типи сиропів, пов'язані з хворими дітьми, - натомість лише тимчасово заборонили продаж та виписку рецептів на всі сиропи й рідкі ліки.