Двох українок вигнали з паризького ресторану зі словами: "Хай живе Путін!"

1 година тому

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Двох українок, що знайшли прихисток у Франції через війну, вигнав з паризького ресторану менеджер закладу. Одночасно він викрикав "Viva Poutine" (Хай живе Путін!). Пізніше працівник вибачився та заявив, що не підтримував Путіна, але на кафе вже накинулися з критикою у соцмережах та обвалили його рейтинг в Google.

Мати і донька - Лариса і Меліса - розповідають, що зайшли у паризьке кафе "Le Cozy Montparnasse", щоб випити чаю і зігрітися, пише французьке видання BFM TV.

Жінки стверджують, що намагалися зробити замовлення, але максимально бюджетно, бо після переїзду змушені були економити.

За їхніми словами, офіціантка грубо заявила жінкам, що українцям в цьому закладі не раді. Після чого клієнтки вирішили покликати менеджера.

"Я думала, що він не знає, як співробітники взаємодіють із клієнтами в кафе. А він у відповідь почав кричати, що підтримує Путіна і що вбивати український народ правильно", - запевняє дівчина.

Про інцидент повідомив також віцепрезидент Союзу українців Франції Володимир Когутяк. У себе в твіттері він опублікував відео, яке зняла одна з жінок, на ньому менеджер випроваджує відвідувачок з кафе та кілька разів повторює "Viva Poutine" (Хай живе Путін!).

Пізніше він заявив виданню, що вчинив так через роздратування. За його словами, жінки хотіли в туалет, але за правилами закладу, щоб потрапити до вбиральні, потрібно зробити замовлення.

"Мені байдуже, чи вони українці, чи ні, ми приймаємо всіх, просто вони не хотіли нічого замовляти і витрачали час працівників, коли ресторан був повний", - каже він.

Після розголосу заклад отримав безліч негативних відгуків у соцмережах. Станом на 20 жовтня, рейтинг закладу в Google обвалився до 2.3 з 5, причому найбільш негативних відгуків надійшло в останні дні, у багатьох зазначено, що заклад підтримує війну в Україні.

У фейсбуці десятки закликів залишити негативний фідбек на ресторан.

Також один з користувачів оприлюднив відео, на якому він заходить до ресторану і змушує менеджера вибачитися на камеру перед українським народом. Менеджер також повторює лайливу українську фразу: "Путін - х..ло".