Як підготуватись до відключення світла
20 жовтня в Україні ввели обмеження електропостачання. Українців попросили підготуватись до віялових відключень електроенергії та закликають мінімізувати споживання електрики з 7:00 до 23:00.
Ми зібрали корисні поради, як пережити час без світла з мінімальним дискомфортом.
- Підготуйте набір екстреної допомоги, включаючи ліхтарик, батарейки, готівку та засоби першої допомоги. Віддавайте перевагу ліхтарям. Свічки та гасові лампи можуть спричинити пожежу.
- Переконайтеся, що у вас є альтернативні методи зарядки для вашого телефону або будь-якого пристрою, який потребує живлення (ноутбук, ліхтарик тощо). Завжди тримайте свій мобільний телефон зарядженим і майте під рукою запас батарей.
- Придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою. Це допоможе зберегти їжу холодною, якщо електроенергія зникне надовго. Водночас пам'ятайте, що більшість продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в закритому холодильнику протягом кількох годин. Холодильник збереже їжу холодною приблизно чотири години. Повна морозильна камера збереже температуру приблизно 48 годин. Тож тримайте холодильник зачиненим.
- Якщо у вас лише електрична плита, завчасно підготуйте термоси з теплими напоями чи супом. Майте вдома запас продуктів, які не потребують термічної обробки і можуть довго не псуватися - консерви, крекери, хлібці тощо.
- Тримайте бензобак вашого автомобіля повним. Насоси заправних станцій також потребують електроенергії.
- Заздалегідь дізнайтеся, де найближчі укриття, пункти обігріву тощо у вашому районі на випадок, якщо зв'язок зникне або ваші гаджети розрядяться.
- Підготуйте теплий одяг і ковдри на випадок, якщо буде холодно.
- Вимкніть або від'єднайте електроприлади та інше обладнання, щоб стрибки напруги не вивели їх з ладу. Можна також придбати спеціальні пристрої, які захищають гаджети від перепадів.
- Використовуйте генератори лише поза домом, не запускайте генератор у будинку чи гаражі та не підключайте його до домашньої електричної системи.
- Уникайте непотрібних поїздок, особливо на автомобілі. Світлофори можуть не працювати, а на дорогах будуть затори.
- Як тільки електропостачання відновиться, поповніть свій аварійний набір свіжими батарейками, консервованими продуктами та іншими витратними матеріалами, які ви використовували.