"До речі, як справи в Бахмуті?" Маск потролив Медведєва через його жарт про Ліз Трасс

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Засновник SpaceX Ілон Маск, відомий своїми гострими твітами та неоднозначною позицією щодо війни в Україні, відреагував на вислів заступника голови Ради безпеки Росії та експрезидента Дмитра Медведєва на адресу Ліз Трасс - британської прем'єрки, яка гучно пішла у відставку, не пробувши на посаді і двох місяців.

"Бувай, бувай, Ліз Трасс, вітання латуку", - написав Медведєв. Він мав на увазі жарт британського таблоїду, який приймав ставки на те, чи встигне зіпсуватися салат-латук до того, як Трасс втратить посаду прем'єра.

"Дуже хороший тролінг, якщо чесно", - написав Маск у відповідь на випад Медведєва. Це викликало захват в російських ЗМІ, які написали, що Маск "оцінив жарт Медведєва".

Проте Маск цим не обмежився.

"До речі, як справи в Бахмуті?" - додав він.

Це українське містечко на Донеччині російська армія не може взяти вже не перший місяць.

Медведєв натомість написав: "Побачимось в Москві у день перемоги".

Маск та Україна

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Ілон Маск на початку російського вторгнення підтримав Україну та надав українському уряду доступ до своєї системи супутникового інтернету Starlink, що викликало обурення в РФ.

Партія терміналів Starlink прибула до України вже на початку березня - після того, як міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров звернувся до гендиректора SpaceX з проханням підключити країну до супутникового інтернету.

Комплекси Starlink стали життєво важливим інструментом для українських військових в умовах бойових дій, коли мобільний та інтернет-зв'язок відсутні.

Starlink використовують не лише для голосового та електронного зв'язку, але й для керування дронами та передачі відео для коригування артилерійського вогню.

Україні вже передали близько 20 тисяч комплектів Starlink.

Проте в жовтні Маск почав публікувати в твіттері речі, які українське суспільство сприйняло вкрай неоднозначно.

Зокрема, він запропонував свій "мирний план" для України та Росії.

Серед його пропозицій було провести новий референдум на окупованих Росією територіях під егідою ООН, віддати Крим Росії та забезпечити його водопостачання, а Україні ж Маск запропонував мати нейтральний статус.

Після шквалу критики та обурливих коментарів він кілька разів повертався до теми "проросійських регіонів" України, які начебто воліють бути з РФ, а також мало не відмовився від постачання комплексів Starlink до України.

Зокрема, він звернувся до Пентагону з листом, вимагаючи, щоб надалі уряд платив за Starlink в Україні, який, як стверджує SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року.

Згодом він заявив, що відкликав свій запит.