Телескоп "Джеймс Вебб" закарбував "Стовпи творіння"

Джонатан Амос

науковий кореспондент ВВС

45 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Підпис до фото, "Стовпи" - це холодні щільні хмари з водню та космічного пилу

Це - одне з найкрасивіших місць у космосі, і тепер новий космічний телескоп "Джеймс Вебб" також зробив його зображення.

Так звані "Стовпи творіння" насправді є холодними щільними хмарами газоподібного водню і космічного пилу в сузір'ї Змії, приблизно за 6 500 світлових років від Землі.

Цю картину зображував кожен потужний телескоп, зокрема й "Габбл", який робив це двічі: у 1995 та 2014 роках.

"Джеймс Вебб" показав нам ще один неймовірний ракурс.

"Стовпи" розташовані в центрі так званого об'єкта Месьє 16, (М16) або туманності Орел. Це - активна область зіркоутворення.

"Вебб", забезпечений інфрачервоними детекторами, може бачити більшу частину світлорозсіювальних ефектів у пилових частинках, що становлять "Стовпи". Це допомагає досліджувати активність новонароджених сонць.

"Я вивчаю Орел із середини 1990-х років, намагаюся зазирнути всередину "Стовпів", що простяглися на кілька світлових років, які нам показав "Габбл", щоб знайти там усередині молоді зірки. Я завжди вірив у те, що коли це місце сфотографує "Джеймс Вебб", знімки будуть просто приголомшливими. Так воно і виявилося", - розповів професор Марк Маккоріан, старший науковий радник Європейського космічного агентства.

Автор фото, STScI Підпис до фото, Знімок "Стовпів творіння", зроблений "Габблом" (ліворуч) та "Веббом" (праворуч). Інфрачервоні детектори дозволяють побачити більшу кількість пилу, з якого вони складаються.

Стовпи M16 підсвічуються і формуються ультрафіолетовим світлом підвищеної інтенсивності, яке походить від масивних прилеглих зірок. Але це випромінювання також руйнує стовпи.

Насправді, якби ми могли магічним чином переміститися в це місце прямо зараз, то ніяких стовпів там, швидше за все, вже не було б.

Ми бачимо їх лише тому, що перед нами їхнє далеке минуле. Світлу, яке зафіксував "Вебб" знадобилося 6 500 років, щоб досягти його дзеркал.

Телескоп "Джеймс Вебб" є спільним проєктом космічних агенцій США, Європи та Канади. Його запустили у грудні минулого року та вважають наступником космічного телескопа "Габбл".