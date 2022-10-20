Телескоп "Джеймс Вебб" закарбував "Стовпи творіння"
- Джонатан Амос
- науковий кореспондент ВВС
Це - одне з найкрасивіших місць у космосі, і тепер новий космічний телескоп "Джеймс Вебб" також зробив його зображення.
Так звані "Стовпи творіння" насправді є холодними щільними хмарами газоподібного водню і космічного пилу в сузір'ї Змії, приблизно за 6 500 світлових років від Землі.
Цю картину зображував кожен потужний телескоп, зокрема й "Габбл", який робив це двічі: у 1995 та 2014 роках.
"Джеймс Вебб" показав нам ще один неймовірний ракурс.
"Стовпи" розташовані в центрі так званого об'єкта Месьє 16, (М16) або туманності Орел. Це - активна область зіркоутворення.
"Вебб", забезпечений інфрачервоними детекторами, може бачити більшу частину світлорозсіювальних ефектів у пилових частинках, що становлять "Стовпи". Це допомагає досліджувати активність новонароджених сонць.
"Я вивчаю Орел із середини 1990-х років, намагаюся зазирнути всередину "Стовпів", що простяглися на кілька світлових років, які нам показав "Габбл", щоб знайти там усередині молоді зірки. Я завжди вірив у те, що коли це місце сфотографує "Джеймс Вебб", знімки будуть просто приголомшливими. Так воно і виявилося", - розповів професор Марк Маккоріан, старший науковий радник Європейського космічного агентства.
Стовпи M16 підсвічуються і формуються ультрафіолетовим світлом підвищеної інтенсивності, яке походить від масивних прилеглих зірок. Але це випромінювання також руйнує стовпи.
Насправді, якби ми могли магічним чином переміститися в це місце прямо зараз, то ніяких стовпів там, швидше за все, вже не було б.
Ми бачимо їх лише тому, що перед нами їхнє далеке минуле. Світлу, яке зафіксував "Вебб" знадобилося 6 500 років, щоб досягти його дзеркал.
Телескоп "Джеймс Вебб" є спільним проєктом космічних агенцій США, Європи та Канади. Його запустили у грудні минулого року та вважають наступником космічного телескопа "Габбл".