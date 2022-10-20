Бої на Донбасі, Трасс йде у відставку та віялові відключення в Україні. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 20 жовтня:

Прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. Як зміна прем'єра вплине на підтримку України? Пряме включення кореспондентки ВВС з Вестмінстера.

В Україні запроваджуються обмеження на споживання електроенергії. Деталі від кореспондентів ВВС у Києві.

Команда ВВС потрапила під російський обстріл на Донбасі. Сюжет Джонатана Біла.

Дводенний саміт ЄС у Брюсселі. Якою буде подальша підтримка ЄС Україні?

Журналісти ВВС у таємному музеї ЦРУ.

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