Бої на Донбасі, Трасс йде у відставку та віялові відключення в Україні. Теленовини ВВС
У випуску 20 жовтня:
- Прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. Як зміна прем'єра вплине на підтримку України? Пряме включення кореспондентки ВВС з Вестмінстера.
- В Україні запроваджуються обмеження на споживання електроенергії. Деталі від кореспондентів ВВС у Києві.
- Команда ВВС потрапила під російський обстріл на Донбасі. Сюжет Джонатана Біла.
- Дводенний саміт ЄС у Брюсселі. Якою буде подальша підтримка ЄС Україні?
- Журналісти ВВС у таємному музеї ЦРУ.
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