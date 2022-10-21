Чим загрожує підрив дамби Каховської ГЕС?

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Російські військові замінували дамбу Каховської ГЕС, заявляє українська влада. До того, що росіяни, імовірно, готуються підірвати дамбу, також схиляються іноземні експерти. Самі ж росіяни звинувачують в таких намірах Україну і виправдовують цим необхідність евакуації цивільних з окупованих ними територій правобережної Херсонщини.

Які наслідки матиме підрив дамби Каховської ГЕС?

За словами фахівців, вони можуть бути катастрофічними.

Йдеться про підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, проблеми з охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв це зі зброєю масового ураження. Мовляв, наслідки будуть однаково серйозними.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна готова до будь-якого сценарію.

Каховська ГЕС - один з великих енергообʼєктів, дамба якої утримує обсяг близько 18 млн кубічних метрів води.

Військові цілі Росії

Директор інституту водних проблем і меліорації НАН України Михайло Яцюк називає ймовірність руйнування Каховської ГЕС високою.

Саму дамбу зруйнувати надзвичайно важко, каже він, однак припускає, що вибухівку можуть закласти в місцях аварійних водоскидів або доковій частині, де стоять гідроагрегати.

Західні аналітики та розвідка вважають, що є всі ознаки того, що росіяни планують залишати правий берег Херсонщини.

Витік води унеможливить переправу, що своєю чергою убезпечило б російських військових від атак ЗСУ з правого берега.

Вода з ГЕС стане гідроперепоною, подолати яку через високий рівень і напір буде неможливо, каже експерт.

Економічні наслідки для України

Каховське водосховище надзвичайно важливе для економічного комплексу півдня України, яке вирішує цілу низку завдань.

Зокрема, за словами Михайла Яцюка, йдеться про першочергову мету водосховища - зрошення півдня України.

"Не працюватимуть зрошувальні системи - постраждає сільськогосподарська сфера. Заповнити водосховище знову можна буде лише навесні, коли буде приплив води", - пояснює фахівець.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Російські військові захопили і утримують Каховську ГЕС

Інше питання - питне водопостачання. Усі населені пункти, розташовані на берегах водосховища, прив'язані до цього рівня. Якщо рівень знизиться хоча б на метр, то питні водозабори не працюватимуть і населення не отримуватиме питну воду.

До рівня води у Каховському водосховищі прив'язаний і Північнокримський канал. Якщо туди не надходитиме вода, то ані південь Херсонщини, ані анексований Росією Крим не отримають води.

Окреме питання, за словами Михайла Яцюка, - Запорізька атомна станція. Її охолоджують водою Каховського водосховища. Якщо рівень води знизиться і її бракуватиме в ставках-охолоджувачах, то це ставить питання безпеки АЕС і загрози ядерних аварій.

Також є багато екологічних питань, пов'язаних з якістю води й негативними наслідками для річок.

Затоплення сіл

У разі аварії на Каховській ГЕС усі міста і села, що лежать нижче греблі, будуть або підтоплені, або затоплені повністю.

Президент Зеленський заявляв, що в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, а сотні тисяч людей можуть постраждати.

"Уявіть собі, коли великі об'єми води з великою швидкістю несуться через села. Там будуть значні руйнування - берегової лінії, заплав та господарчих споруд. Крім того, це ставить під загрозу життя людей, що там живуть", - каже Михайло Яцюк.

Фахівець наголосив, що передбачити ризики від неконтрольованого витоку води з Каховського водосховища дуже важко.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Фотографія зруйнованого ДніпроГЕСу. Аерозйомка німецьких льотчиків

В історії України вже була подібна трагедія. 18 серпня 1941 року радянська влада підірвала греблю ДніпроГЕСу. Зробили це, щоби зупинити наступ німецьких військ. Тому що гребля була ще й мостом.

У результаті підриву в дамбі утворилася пробоїна у понад 150 метрів, а потік води, заввишки 30 метрів змивав усе на своєму шляху. За деякими підрахунками, тоді затопило декілька десятків сіл у Хортинських плавнях, загинули десятки тисяч людей.

"КамАЗи" з вибухівкою

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Російські війська захопили Каховську ГЕС у перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Можливість підриву Каховської ГЕС стали всерйоз обговорювати, коли новий командувач російськими військами в Україні Сергій Суровікін допустив "непрості рішення" щодо Херсона та заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ, щоб зруйнувати Каховську ГЕС.

Пізніше президент України Зеленський заявив, що Каховську ГЕС планують підірвати самі російські військові і вже замінували її.

У зверненні до Європейської Ради він закликав "негайно діяти", щоб не допустити катастрофи. Зокрема, за словами Зеленського, треба відправити на Каховську ГЕС міжнародну спостережну місію і повернути туди український персонал, який туди не допустили військові РФ.

Замінювання Каховської ГЕС підтвердили у Головному управлінні розвідки. За їх інформацією, саму ГЕС замінували ще у квітні, а зараз мінують шлюзи та опори.

Також ГУР повідомляє, що на дамбі стоять два військові тентовані "КамАЗи" з вибухівкою.

Якщо дамбу підірвуть, то "масштаби екологічної катастрофи вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону", додали в ГУР.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Олексій Данілов називає ймовірний підрив на Каховській ГЕС катастрофою вселенського масштабу

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов запевнив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

"Ми розуміємо, що буде відбуватись при тих чи інших процесах. Це питання буде розглядатись на найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача", - сказав він. Водночас коли саме відбудеться зустріч - Данілов не уточнив.

"Це буде катастрофа вселенського масштабу, якщо вони приймуть таке рішення", - додав секретар РНБО.