Кевін Спейсі виграв суд за позовом про сексуальні домагання

1 година тому

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Актор Кевін Спейсі виграв суд у Нью-Йорку за позовом про сексуальні домагання, який подав інший актор Ентоні Репп.

Присяжні ухвалили, що Репп не зміг довести свої заяви про домагання голлівудської зірки. У Британії Спейсі все ще звинувачують у кількох випадках домагань у рамках кримінальної справи - її розгляд розпочнеться влітку наступного року.

Репп був одним із перших, хто висунув щодо Спейсі звинувачення у сексуальних домаганнях. В інтерв'ю виданню BuzzFeed, опублікованому влітку 2017 року, Репп розповів, що у 1986 році, коли йому було 14 років, Спейсі, якому було 26-27 років, намагався схилити його до сексу.

За словами Реппа, це сталося після вечірки у будинку Спейсі, коли всі гості розійшлися.

"Він підхопив мене, як наречений наречену. Я почав викручуватися: мовляв, що відбувається? Він поклав мене на ліжко і заліз зверху", - розповів Репп. За його словами, у цей момент Спейсі був дуже п'яний.

Репп, якому зараз 50, звернувся до суду у вересні 2020 року і вимагав близько 40 млн доларів компенсації.

У четвер після тритижневого розгляду цивільного позову у федеральному суді Мангеттену присяжні ухвалили, що Репп не зміг довести свої твердження про домагання Спейсі.

Присяжні обговорювали вердикт понад годину, а після його оголошення Спейсі, як повідомляється, обійняв своїх юристів та залишив зал суду. Він не зробив жодних заяв.

Під час суду актор заперечував усі звинувачення. Після публікації інтерв'ю Реппа він заявляв, що не пам'ятає випадку, про який розповідав актор, але вибачився перед ним.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Критики не ймуть віри вибаченню Кевіна Спейсі

"Я в жаху від цієї історії. Я дійсно не пам'ятаю цієї зустрічі, адже це, ймовірно, було більш як 30 років тому. Але якщо я поводився так, як він описує, то я щиро прошу вибачення за свою неналежну п'яну поведінку", - йшлося у заяві Спейсі у твіттері у 2017 році.

Коли на третій тиждень розгляду справи Спейсі давав свідчення на свій захист, він заявив, що був шокований публічними звинуваченнями Реппа п'ять років тому. "Я не знав, як це було можливо", - сказав 63-річний актор, додавши, що Репп не міг привабити його як потенційний сексуальний партнер, оскільки був надто юний.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Скетч із суду. Кевін Спейсі (праворуч) та адвокат Реппа Річард Стейгман (у центрі)

При цьому адвокатка Спейсі Дженніфер Келлер наполягала, що історія Реппа сфабрикована. Вона заявила, що актор, який подав позов, отримав більше уваги за час цього суду, ніж за всю свою акторську кар'єру.

Адвокат Реппа Річард Стейгман, своєю чергою, звертав увагу на прогалини в пам'яті Спейсі, а також на те, що його спогади про те, що сталося, кілька разів змінювалися.

Зруйнована кар'єра

Численні звинувачення у сексуальних домаганнях вже фактично зруйнували успішну акторську кар'єру Спейсі.

Після численних звинувачень Netflix звільнив Спейсі з популярного серіалу "Картковий будиночок", а Крістофер Пламмер замінив його в ролі Пола Гетті у фільмі "Всі гроші світу".

У серпні суд у США зобов'язав Спейсі заплатити майже 31 млн доларів продюсерам "Карткового будиночка", щоб відшкодувати витрати через заміну головного актора в шоу та перезнімання цілого сезону.

Актор двічі отримав премію "Оскар" за роботу в картинах "Краса по-американськи" та "Звичайні підозрювані", а також отримав кілька нагород за головну роль у "Картковому будиночку".

До 2015 року Кевін Спейсі також був художнім керівником лондонського театру "Олд Вік". У листопаді 2017 року керівництво театру повідомило про 20 скарг на непристойну поведінку Спейсі від нинішніх та колишніх працівників театру.