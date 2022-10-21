Удар по переправі в Херсоні. Окупаційна влада каже, що загинув російський журналіст та ще троє людей

47 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Українські ЗМІ та окупаційна влада Херсонської області повідомляють, що пізно ввечері українські війська завдали ракетного удару по Антонівському мосту та переправі через Дніпро.

Як заявляє заступник голови окупаційної адміністрації області Кирило Стремоусов, в результаті удару загинули четверо людей. Він стверджує, що всі жертви були цивільними.

Пізніше Стремоусов уточнив, що загинув, зокрема, режисер ТРК "Таврія" Олег Клоков. Поранення отримали двоє його колег.

Представниця окупаційної влади Херсонщини Катерина Губарєва зазначила, що Олег Клоков - російський журналіст та продюсер, який раніше працював на провладних телеканалах "Москва 24", "Первый канал", Russia Today.

Автор фото, Катерина Губарєва

А в Херсон він приїхав в перших числах жовтня "з власної ініціативи розвивати телеканал "Таврія".

За версією російських державних ЗМІ, українські війська випустили 12 ракет HIMARS, одна впала в районі Антонівського мосту, який не працює вже кілька місяців після попередніх обстрілів.

Водночас місцеве видання "Мост" зазначає, що під удар потрапив і міст, і переправа, яку збудували росіяни. Пролунало шість вибухів, місцеві пабліки писали, що на місце виїхали сім карет швидкої допомоги.

Видання припускає, що в цей час по переправі пересувалася техніка і жива сила росіян, а присутність там цивільних пізно ввечері в цей час малоймовірна, адже в Херсоні саме триває комендантська година з 22.00 до 05.00.

"Тобто про перебування в районі переправи цивільного населення не могло бути й мови. До того ж, в агітках про евакуацію вказується як місце збору Річморвокзал (це суттєво південніше Антонівського мосту - Ред.)", - зазначає видання.

Напередодні, 19 жовтня, Антонівський міст та переправу оглянули ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов та заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Українське військове керівництво не коментувало останні новини про удар по Антонівському мосту і переправі.

Водночас в останні місяці цей міст неодноразово ставав ціллю українського війська, яке фактично вивело його з ладу та суттєво ускладнило логістику росіян на правобережжі.

Західні аналітики та розвідка вважають, що є всі ознаки того, що росіяни планують залишати правий берег Херсонщини.

Зокрема, нещодавно командувач російськими військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що в районі Херсона Москві доведеться йти на "непрості рішення".