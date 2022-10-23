"За підозрою у роботі на РФ" - СБУ підтвердила затримання керівника Мотор Січі
Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ", генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки Вячеслава Богуслаєва.
Як йдеться у повідомленні СБУ, "президента промислового гіганта "Мотор Січ" було затримано "за підозрою у роботі на РФ".
У цій же справі також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність та пособництво державі агресору.
Справа, в рамках розслідування якої затримано керівників "Мотор Січі", пов'язана із незаконним постачанням товарів військового призначення для російської штурмової авіації, повідомляють в СБУ.
"За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.
За даними слідчих, керівники українського підприємства "налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора".
Роіяни використовували двигуни для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:
- Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан",
- КА-52 "Алігатор"
- Мі-28Н "Нічний мисливець".
В СБУ нагадують, що самі ці "зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну".
"Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками", - наголошують в СБУ.
Для того, щоб обійти санкції на торгівлю з Росією, "організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії". А вже звідти обладнання відправлялося до Росії.
Крім того, росіяни використовували "своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин".
"Мотор Січ" - одне з провідних підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів, вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.
Вячеслав Богуслаєв - Герой України, давно входить в число найбагатших людей країни й десятки років контролює запорізький промисловий гігант "Мотор Січ".
У 2006 та 2007 році він ставав депутатом парламенту від Партії регіонів, а в 2012 та 2014 вигравав свій 77-й округ.
Вячеслав Богуслаєв вважається одним з найвідоміших та найвпливовіших політиків регіону і його часто називали останнім "червоним директором" України.
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