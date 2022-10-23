"За підозрою у роботі на РФ" - СБУ підтвердила затримання керівника Мотор Січі

21 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ", генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки Вячеслава Богуслаєва.

Як йдеться у повідомленні СБУ, "президента промислового гіганта "Мотор Січ" було затримано "за підозрою у роботі на РФ".

У цій же справі також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність та пособництво державі агресору.

Справа, в рамках розслідування якої затримано керівників "Мотор Січі", пов'язана із незаконним постачанням товарів військового призначення для російської штурмової авіації, повідомляють в СБУ.

"За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідчих, керівники українського підприємства "налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора".

Роіяни використовували двигуни для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан",

КА-52 "Алігатор"

Мі-28Н "Нічний мисливець".

В СБУ нагадують, що самі ці "зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну".

"Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками", - наголошують в СБУ.

Автор фото, СБУ

Для того, щоб обійти санкції на торгівлю з Росією, "організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії". А вже звідти обладнання відправлялося до Росії.

Крім того, росіяни використовували "своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин".

"Мотор Січ" - одне з провідних підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів, вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Вячеслав Богуслаєв - Герой України, давно входить в число найбагатших людей країни й десятки років контролює запорізький промисловий гігант "Мотор Січ".

У 2006 та 2007 році він ставав депутатом парламенту від Партії регіонів, а в 2012 та 2014 вигравав свій 77-й округ.

Вячеслав Богуслаєв вважається одним з найвідоміших та найвпливовіших політиків регіону і його часто називали останнім "червоним директором" України.