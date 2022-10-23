"Розбірки три на одного". Трьох молодиків на Lexus підозрюють у вбивстві добровольця "Свободи"

1 година тому

Автор фото, Поліція Києва/Facebook

У Києві суд залишив під вартою без права на заставу трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до вбивства військовослужбовця. У ВО "Свободі" стверджують, що йдеться про Олексія Щербину, добровольця формування територіальних громад "Свобода", який готувався до мобілізації у ЗСУ.

Як повідомляють у столичній поліції, 21 жовтня близько 16:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова. Туди виїхали патрульні, слідчі та лікарі.

Вже за пару годин правоохоронці повідомили, що на місці події з'ясувалось, що між водієм Hyundai та групою чоловіків у Lexus виник конфлікт щодо черговості проїзду на дорозі.

"В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець 1988 року народження помер на місці", - йдеться у повідомленні головного управління Нацполіції в Києві.

Невдовзі поліцейські затримали 26-річного водія Lexus та двох пасажирів - 40 та 24 років.

Одного із затриманих підозрюють в умисному вбивстві, а двох інших - у хуліганських діях. Розслідування триває, повідомили в поліції.

Під цим повідомленням правоохоронців у фейсбуці обурені коментатори пишуть, що звинувачення у хуліганстві виглядають дивно в ситуації, коли троє чоловіків били одного у військовій формі, а потім застрелили.

Як повідомив заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, який нині є лейтенантом добровольчого формування "Свобода", убитий військовослужбовець - Олексій Щербина.

Автор фото, Андрій Іллєнко/Facebook

Він був добровольцем формування "Свобода" і "готував документи на мобілізацію" в батальйон "Свобода" в збройних силах.

"Ситуація жахлива у своєму абсурді — три відморозки на лексусі влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі", - обурився Іллєнко у фейсбуці.

За його словами, у вбитого залишилася дружина і дитина, ще зовсім немовля.