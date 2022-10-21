"Тут живе воєнний злочинець". У Криму чоловіка засудили на 2,5 роки колонії за написи на воротах родича

2 годин(и) тому

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Суд в Алушті в анексованому Криму засудив до 2,5 років колонії Олександра Тарапона, якого обвинувачують у "воєнних фейках", повідомляє проєкт "Сетевые свободы". Поки що це найбільший термін за першою частиною кримінальної статті про "фейки", яка набула чинності в Росії у березні.

Обвинувачення просило про менший термін - два роки.

Приводом стало те, що Тарапон вивісив на воротах дому свого родича фото того - з підписом, що тут нібито живе "воєнний злочинець". Родич - співробітник Росгвардії. У підписі були букви Z і V.

Тарапон не визнав вину. Він заявляв, що слідчий не повинен був відкривати справу через сварку в родинному колі, писали "Сетевые свободы".

Думки самого родича слідчий уточнювати не став, а поки тривав процес, той загинув під ракетним обстрілом, повідомляє проєкт.

З пояснень обвинувачуваного випливало, що він повісив фото на ворота, сподіваючись, що дружина родича почне дзвонити чоловіку та вмовляти його повернутися додому з війни в Україні.

Слідчий комітет заявляв, що житель Алушти спочатку "виготовляв листівки із неправдивою інформацією про участь російських військ на території України", "розкидав їх по поштових скриньках багатоквартирних будинків і "розклеював по вулицях міста", - і лише потім "обклеїв листівками з ганебною інформацією" будинок "знайомого співробітника силової структури", яка воює в Україні.

Справу на 31-річного жителя Алушти завели в квітні. Максимальне покарання за частиною 1 статті 207.3 кримінального кодексу РФ - три роки колонії.

Вирок Тарапону - це поки що найбільший термін за першою частиною кримінальної статті, що набула чинності в березні після початку російського вторгнення в Україні. Інших обвинувачених засуджували до виправних робіт, штрафів, колонії-поселення чи умовного терміну. Адвокат Ріфат Яхін пов'язує настільки суворе покарання з наявністю у Тарапона непогашеної судимості та збирається оскаржувати вирок.

Друга частина цієї статті передбачає покарання від 5 до 10 років. Найбільш суровий вирок по цій частині отримав місцевий депутат Москви Олексій Горінов - 7 років колонії загального режиму.

Автор фото, AFP/Getty Підпис до фото, Такий плакат Горінов тримав під час оголошення вироку. У суді його намагалися загородити від фотографів

Три дні тому, 18 жовтня, суд в Калмикії виніс вирок активісту та співробітнику місцевої адміністрації Елісти Алтану Очірову. Хоча його судили теж по другій частині статті, суд призначив покарання нижче передбачуваного нею мінімуму - три роки колонії.

Генпрокуратура Росії цього тижня відзвітувала про 149 кримінальних справ, які відкрили з березня по новій статті про фейки.

Точно відомо лише про 109 фігурантів, писав у середу правозахисник Павло Чіков.