Чому п'ятий сезон серіалу "Корона" викликав хвилю невдоволення ще до прем'єри

Яна Литвинова

BBC, Лондон

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У четвертому сезоні "Корони" роль принцеси зіграла Емма Корін.

Серіал "Корона" стримінгової компанії Netflix викликає немало нарікань на те, що його автори гналися за сенсацією, а не за історичною правдою. Чим ближче описані в серіалі події підходять до сьогоднішнього дня, тим більше стає подібних закидів. Під їхнім тиском Netflix додав під трейлером 5-го сезону дисклеймер про те, що показані в серіалі події є "вигаданим інсценуванням, натхненним реальними подіями".

П'ятий сезон ще і на екрани не вийшов (прем'єра 9 листопада), але вже викликав немало претензій. Наприклад, колишній британський прем'єр-міністр Джон Мейджор назвав серіал "вагоном і маленьким візком злісної нісенітниці".

Відома британська актриса Джуді Денч написала відкритий лист авторам "Корони", закликавши Netflix додати перед кожним епізодом дисклеймер про те, що "серіал не претендує на те, що показані в ньому події є правдою".

У листі, опублікованому британською газетою Times, Денч зазначила, що автори "Корони" "свідомо стирають межу між історичною правдою та грубою сенсацією".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джуді Денч закликала Netflix поставити дисклеймер перед кожним епізодом "Корони"

"Прийшов час для Netflix переглянути свою думку (і поставити дисклеймери перед кожним епізодом) - заради сім'ї, яка недавно втратила близьку людину, і заради нації, в знак поваги до королеви, яка так віддано служила своєму народу протягом 70 років, і для збереження своєї репутації в очах його британських підписників", - написала вона.

Під натиском критики Netflix додав під трейлером 5-го сезону дисклеймер про те, що показані в серіалі події є художньою вигадкою. Він з'являється під трейлером в ютубі та на вебсайті серіалу, але не на екранах телевізорів та не в додатку Netflix для смартфонів (ВВС попросила Netflix пояснити, чи є такі плани).

В описі серіалу на сторінці Netflix на ютубі, на сайті серіалу та в твіттері йдеться: "Це вигадане інсценування, натхненне реальними подіями, розповідає історію королеви Єлизавети II, а також політичних та особистих історій, які вплинули на її правління".

Подібні вирази Netflix використовував у заявах для преси і раніше, але в жодному з попередніх трейлерів на ютубі не було слова "вигаданий".

Представник Netflix сказав ВВС, що серіал "завжди представлявся як драма, що основана на історичних подіях".

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Джуді Денч, яка отримала премію "Оскар" за роль королеви Єлизавети I у фільмі "Закоханий Шекспір", зазначила, що значна кількість глядачів готові прийняти на віру доволі далеку від реальності версію подій, викладену в серіалі.

Особливо це стосується молодого покоління, яке народилося уже після смерті принцеси Діани, яку сценаристи перетворили в однозначну та невинну жертву "королівської фірми", що буквально випхнула її в обійми Доді Аль-Фаєда і його батька, який на той момент володів одним із найдорожчих магазинів Лондона, універмагом "Harrods".

Мій давній друг, якого попросили тимчасово замінити вчителя історії в одній з престижних жіночих шкіл в США, з подивом, який було складно приховати, розповідав мені, що всі його підопічні абсолютно переконані в тому, що катаклізми особистого життя королівської сім'ї за версією Netflix є істиною в останній інстанції. Причому переконати їх йому так і не вдалося.

Автор фото, SAEED KHAN Підпис до фото, Джемайма Хан і Діана під час візиту принцеси в Пакистан в 1996 році

Торік до когорти сценаристів "Корони" приєдналася подруга покійної Діани Джемайма Хан. Але пізніше вона вимагала, щоб її ім'я забрали з титрів, тому що історію покійної принцеси розповіли "ані з повагою, ані зі співчуттям".

Ну а сама Джуді Денч дружить з Чарльзом III і королевою-консортом Каміллою, і в цьому-то і полягає головна проблема Netflix: чим ближче події "Корони" підходять до сучасності, тим більше живих і здорових людей, які безпосередньо брали в них участь, готові виступити зі спростуванням.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джуді Денч дружить з королевою-консоротом Каміллою довгі роки. Спільне поїдання морозиво на острові Уайт поруч із літньою резиденцією королеви Вікторії, маєтком Осборн, в 2018 році

Отже, які ж події 5-го сезону "Корони" викликають головну хвилю невдоволення? І це притому, що сам серіал дійде до широкого глядача лише 9 листопада, тому всі заперечення засновані на "джерелах" і рекламних роликах.

Кінець шлюбу принца Чарльза і Діани

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Постарівші Уельси: Домінік Уест в ролі принца Чарльза та Елізабет Дебекі в ролі Діани з п'ятого сезона "Корони"

5-й сезон починається у 1991 році, коли шлюб принца Чарльза та принцеси Діани вже тріщав по швах. Тобто тріщав-то він давно, але саме в цьому році суперечки в сім'ї Уельсів (преса назвала цей період "Війною Уельсів" - за аналогією з Війною троянд) стали надбанням широкого загалу.

Якщо судити з розвитку цієї сюжетної лінії в четвертому сезоні "Корони", то симпатії його авторів однозначно, і дякою мірою безпідставно, були на стороні Діани.

За словами колишнього прессекретаря королеви Єлизавети II Діккі Арбітера, це була "незграбна робота в тому, що стосується принца, і дещо менш незграбна в тому, що стосується Діани".

"Це просто погоня за сенсацією - виставляти Чарльза та Каміллу негідниками. Чарльза зображують злісним. Він злісним не був", - сказав Арбітер в інтерв'ю ВВС.

Ще раз підкреслю, що це було сказано з приводу четвертого сезону, хто його зна, що нас чекає у п'ятому.

Нетерплячка Чарльза добратися до трону

Автор фото, Tim Graham Підпис до фото, Принц Чарльз, Джон Мейджор і його дружина Норма, 6 травня 1995 року, прийом з приводу 50-річчя закінчення Другої світової війни в Європі. Придумати можна все що заманеться, але коли є живі свідки тих подій, варто бути трохи більш акуратним

Крім жорстокості Чарльза щодо Діани, у новому сезоні буде епізод, де принц викликає прем'єр-міністра, яким на той час і був Джон Мейджор, в своє помістя Хайгроув, щоб поговорити з ним про можливість відречення королеви, щоб вона поступалася йому престолом.

Саме цю сюжетну лінію цілком живий і здоровий Мейджор назвав "злісною нісенітницею".

Інтимні стосунки принца Філіпа та Пенні Нетчбулл, графині Маунтбеттен Бірманської

Автор фото, Julian Finney Підпис до фото, Принц Філіп та Пенні Нетчбулл. Вони подружилися через спільну любов до кінних упряжок, але і мотоцикли любили

Начебто (доведеться дивитись) у останньому сезоні "Корони" інтимних сцен між ними немає, але на них натякається так відкрито, що висновків не зробить лише лінивий.

Гарантовано можна сказати, що вони були великими друзями, причому герцог Единбургський довіряв їй багато своїх секретів. У королівській сім'ї вона фігурувала як леді "А також".

Щоразу, коли складалися списки, кого запросити на ту чи іншу сімейну подію, Філіп завжди казав: "А також Пенні".

Преса не раз приставала до чоловіка королеви з питаннями про його стосунки з леді Нетчбулл. У якийсь момент він не витримав і сказав: "Ось уже 40 років, як мене всюди супроводжує поліцейський. Ви що, думаєте, що в таких умовах можна мати зв'язок на стороні?"

Проти цієї теорії говорить також і те, що Пенні стала другом не лише Філіпа, а й королеви. Вона також була присутня на похоронах Філіпа, на які через пандемію коронавірусу допустили лише найближчих.

Королева та її діти

Автор фото, Tim Graham Підпис до фото, Королева виступає зі знаменитою промовою про "жахливий рік". Повний текст доступний на сайті королівської сім'ї, тому залишається незрозумілим, навіщо Netflix довелося його вигадувати. Втім, щоб стверджувати, чи дійсно все вигадано, серіал треба подивитися

На обіді в резиденції лорд-мера Лондонського Сіті Єлизавета II виступила з промовою, у якій назвала 1992 рік своїм annus horribilus (жахливим роком).

Якщо вірити сценаристам Netflix, то у своїй промові королева сказала, що "народ вимагає від нас найвищих моральних стандартів, і вони якраз і є тим орієнтиром, до якого кожен із нас прагне". Далі в промові начебто йде закодоване послання сестрі королеви, принцесі Маргарет, що, мовляв, вона (королева) визнає, що зіпсувала їй життя, не дозволивши вийти заміж за Пітера Таунсенда.

За виключенням вступних рядків, промова повністю вигадана. Хоча автори художнього твору мають право на творчу свободу та вигадку, мабуть, не варто до такої міри відриватися від реальності, враховуючи те, що ця промова ось уже як багато років опублікована на офіційному королівському сайті.

Автор фото, Tim Graham Підпис до фото, Єлизавета II з чоловіком та дітьми. Це фото було зроблене 2007 року, до того часу один з її дітей, принц Ендрю (стоїть справа) перебував у першому шлюбі

Крім того, враховуючи, що в 1992 році троє з чотирьох дітей королеви були в сімейному житті відверто нещасливими, нам пропонують повірити в те, що принц Чарльз каже матері, що, мовляв, якби вони були "нормальною сім'єю", то ними би зайнялися соціальні служби, а саму королеву відправили б до в'язниці через повну нездатність нормально виховувати дітей.

Вражена Єлизавета II (не забувайте, ми говоримо виключно про серіал "Корона") зізнається у розмові архієпископу Кентерберійському, що сімейні проблеми її дітей є для неї результатом повного провалу в ролі матері.

Лорд Кері, колишній архієпископ Кентерберійський, уже заявив, що ця сцена "не має нічого спільного з жодною розмовою, яка у нього колись (з королевою - Ред.) була".

Що далі?

Автор фото, Peter Summers Підпис до фото, Зйомки одного з епізодів п'ятого сезону в Шотландії. Якби в човні була не Імельда Стонтон (Єлизавета II), а сама королева, охорони навколо було б куди більше

Чи закликають критики серіалу "Корона" до його заборони? Абсолютно ні!

Якби попередження про те, що показані події є художньою вигадкою, що злегка базується на історичних фактах, з'являлося перед кожною серією, жодних претензій до "Корони" не було б.

Безсумнівно, хтось звинуватив би сценаристів та режисерів у поганому смаку, але це б не виходило за рамки звичайних дискусій, що виникають після кожного твору, який оснований на історичних подіях.

Втім, у бізнесу свої закони.

Поки деякі критики закликають затримати випуск 5-го сезону "Корони" на знак поваги до недавньої смерті королеви, для Netflix суперечки навколо "Корони" стали можливістю привабити аудиторію та підняти собі рейтинги.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У цьому році кількість підписників Netflix впала вперше за 10 років. Новий сезон "Корони" може допомогти це виправити

Кількість переглядів перших чотирьох сезонів потроїлась у Франції, в чотири рази злетіла в США і більш ніж на 800% - у Британії. Все це значною мірою пояснює, чому ця стримінгова компанія не відкладає п'ятий сезон і на всіх парах йде до його глобальної прем'єри 9 листопада.

Netflix конче треба успіх. У цьому році компанія вперше за 10 років свого існування оголосила про падіння кількості підписників. Найкращий спосіб привабити увагу - "злити" до прем'єри сюжетні лінії, які стовідсотково викличуть великий резонанс, щоб привабити максимально можливу аудиторію.

Часу до прем'єри залишилося небагато, так що подивимось. Тепер вже точно - саме подивимось, а не почитаємо. Netflix зробив для цього майже все. До речі, цікаво, а що вони збираються робити зі смертю Діани, якщо "Корона" протримається ще парочку сезонів?

Адже суперечки, був це нещасний випадок чи віртуозно спланована операція спецслужб, не втихають і досі.