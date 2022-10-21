Замінована Каховська ГЕС і чи повернеться до влади Борис Джонсон. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 21 жовтня:

Росія нищить енергетичні об"єкти України, знеструмлюючи цілі міста.

Росіяни готують провокацію на дамбі Каховської ГЕС. Зеленський попереджає про катастрофічні наслідки. Ситуацію аналізує експерт Володимир Молчанов.

Херсон за окупації: місцевий журналіст задокументував три місяці життя після російського вторгнення.

У Британії знову обирають лідера консерваторів, який стане новим прем'єром. Найбільше інтрига - чи повернеться до влади великий друг України Борис Джонсон.

Інструктори з Ірану навчають російських військових у Криму оперувати дронами-камікадзе. Тему іранської зброї аналізує кореспондент BBC Олег Черниш.

Чому Ізраїль знову відмовився продавати Україні засоби протиповітряної оборони - пояснює оглядачка Атлантичної Ради Ксенія Свєтлова.

Про культурний фронт російсько-української війни розповідає креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

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