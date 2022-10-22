Колишнього лідера Китаю вивели під руки з президії на з'їзді компартії. Що це значить

1 година тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Відео: Ху Цзіньтао вивели із зали засідань

Колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао, який сидів у президії з'їзду Комуністичної партії, під руки вивели із зали. Судячи з відео, для 79-річного Ху це стало несподіванкою, і він спочатку не хотів залишати своє місце. Про причини того, що сталося, не повідомляють.

Ху Цзіньтао сидів у президії поряд із нинішнім лідером країни Сі Цзіньпіном. Коли Ху Цзіньтао таки вийшов з президії, він щось сказав Сі, і той кивнув йому у відповідь. Після цього колишнього керівника Китаю вивели із зали засідань.

ЗМІ повідомляють, що на церемонії закриття з'їзду місце Ху Цзіньтао поряд із лідером країни залишалося порожнім.

Очікують, що наступного дня після з'їзду КПК на першому пленумі Центрального комітету КПК нового скликання Сі Цзіньпін буде переобраний генеральним секретарем ЦК КПК.

Пізніше, 2023 року, Сі Цзіньпін планує провести в парламенті Китаю голосування про призначення його Головою КНР на третій термін. До правління Сі в Китаї діяло обмеження у два терміни на цій посаді, але у 2018 році його з ініціативи Сі скасували.

Ху Цзіньтао був лідером Китаю з 2003 по 2013 рік й передав владу Сі Цзіньпіну після двох п'ятирічних термінів.

Ху Цзіньтао вважається більш ліберальним за наступника, який усіма силами намагається сконцентрувати владу у своїх руках.

У суботу делегати з'їзду КПК обрали новий Центральний комітет і схвалили запропоновані головою Сі поправки до Статуту Компартії про соціалізм з китайською специфікою.

У цих поправках, зокрема, підкреслюється центральна роль особисто Сі Цзіньпіна в ЦК і партії в цілому. Члени партії, згідно з рішенням з'їзду, мають глибоко усвідомити цю роль і робити все для її підтримки та зміцнення.

Крім того, рішення з'їзду підтверджують керівну роль "ідей Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху".

З'їзд КПК також жорсткіше сформулював політику щодо Тайваню. Якщо в попередній редакції статуту йшлося лише про "роботу над зміцненням єдності китайського народу, включно зі співвітчизниками на Тайвані", то в новому варіанті йдеться про рішуче неприйняття і протидію "сепаратистам" і "спробам проголошення незалежності Тайваню".