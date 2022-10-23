Військовий літак РФ впав на житловий будинок в Іркутську. Пілоти загинули

15 хвилин(и) тому

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Російський військовий літак звалився на житловий будинок в Іркутську, повідомив губернатор регіону Михайло Кобзєв.

"За попередніми даними в Іркутську на двоповерховий будинок впав літак категорії Су. Виїхав на місце", - написав він у телеграмі.

У російських телеграм-каналах публікують відео, на яких видно пожежу, що почалася після падіння літака.

За даними ЗМІ, це Су-30, який вилетів із авіазаводу.

Падіння сталося у мікрорайоні Ново-Леніно. Інформації про загиблих та постраждалих серед цивільного населення наразі немає.

Водночас російське МНС вже підтвердило, що обидва пілоти літака загинули.

Автор фото, Скрін з відео телеграм-каналу Mash

Тиждень тому внаслідок падіння винищувача-бомбардувальника Су-34 у місті Єйськ у Краснодарському краї, за останніми даними, загинули 15 людей, у тому числі троє дітей.

Під час падіння військовий літак зачепив дев'ятиповерховий житловий будинок.

У листопаді минулого року в Іркутську під час заходу на посадку також впав транспортний літак Ан-12, який виконував рейс з Якутська до Іркутська. Загинули усі семеро людей, які перебували на борту, зокрема і двоє українців.

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