Україна заперечила наявність "брудної бомби" і закликала світ реагувати на ескалацію з боку Росії

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дмитро Кулеба назвав звинувачення Шойгу брехнею та заявив, що Україна не має і не планує набувати жодної "брудної бомби"

Керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу у розмовах з міністрами оборони Франції, Туреччини, Великої Британії та США звинуватив Україну в підготовці "брудної бомби".

Інформацію про можливість використання "брудної бомби", яка спровокує радіоактивне забруднення, вранці оприлюднило російське агентство РИА Новости.

В Україні заяви Шойгу назвали брехнею.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має ніяких "брудних бомб" і не планує їх набувати.

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський зазначив, що ядерну зброю може застосувати лише російський керівник, бо він є джерелом "всього брудного" у війні. Президент України закликав світ відреагувати на ймовірне нове "підняття ставок" Росією.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заперечив твердження Шойгу і закликав не використовувати їх для ескалації.

Перемовини Шойгу

Про те, що Україна начебто планує підірвати на своїй території якусь "брудну бомбу", тобто звичайний боєприпас, під час вибуху якого в атмосферу потрапляють радіоактивні речовини, або малопотужний ядерний заряд, у неділю вранці несподівано написало російське державне агентство "РИА Новости".

Воно при цьому послалося на "джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах - у тому числі в Україні", не надавши жодних інших підтверджень.

"РИА Новости" написало, що йдеться про провокацію з метою звинуватити Росію у застосуванні зброї масового ураження.

Сергій Шойгу сьогодні намагався переконати міністрів оборони Франції, Туреччини, Британії та США, що Україна має "брудну бомбу" та планує її використати.

Як уточнювалося в телеграм-каналі російського міністерства, під час цих розмов Шойгу "довів до своїх колег заклопотаність з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Шойгу намагався переконати міністрів оборони чотирьох держав у тому, що Україна має "брудну бомбу"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заперечив твердження Шойгу.

"Міністр Шойгу заявив, що Україна планує дії за сприяння західних країн, зокрема, Великої Британії, для ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони спростував ці заяви та застеріг, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації", - йдеться в повідомленні британського Міноборони.

Реакції міністерств оборони Франції та США наразі ще немає.

У міноборони Туреччини повідомили, що у розмові з Шойгу міністр Хулусі Акар обговорив "увагу та обережність щодо провокацій, які погіршать безпекову ситуацію в регіоні".

"Туреччина готова зробити свій внесок у досягнення припинення вогню в регіоні, забезпечення миру, відновлення стабільності за допомогою гуманітарної допомоги, як вона це робила досі", - заявив Акар.

Як відповіли в Україні

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав у твітер заяви Росії про "брудну бомбу" абсурдною і небезпечною брехнею.

"По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (Договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї. - Ред.): ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - відзначив Кулеба.

Володимир Зеленський натякнув, що на використання ядерної зброї може піти керівник Росії.

"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні", - наголосив Зеленський у зверненні до українців.

Він відзначив, що всюди, куди приходить Росія, вона залишає по собі смерть та руїни.

"І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт - і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", - сказав президент України.

Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на ймовірне "чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок" Росії.

"Вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне".

Попередження від Інституту вивчення війни

Цього тижня експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) на основі відкритих джерел кілька разів вказували на те, що Москва, ймовірно, готує інформаційне тло для провокації під чужим прапором.

Зокрема, ISW висував припущення, що російські військові можуть підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відступ з правого берега Дніпра і сповільнити наступ України.

На їхню думку, Кремль може спробувати використати цю провокацію для того, щоб відвернути увагу від новин про третій принизливий відступ російських військ.