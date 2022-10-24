Джонсон не братиме участі у виборах прем'єра Британії

1 година тому

Автор фото, Reuters

Борис Джонсон відмовився висувати свою кандидатуру на пост лідера Консервативної партії. Це означає, що наступним прем'єром Британії, напевно, буде Ріші Сунак.

Джонсон, який був прем'єром до початку вересня, заявив, що у нього була підтримка необхідних 100 членів консервативної фракції в Палаті громад. У заяві політика йдеться, що його номінували 102 депутати, однак помітно менше, ніж кількість депутатів, які висловлювалися за його рух привселюдно.

Він вважає, що мав шанси перемогти на внутрішньопартійному голосуванні і з п'ятниці повернутися на посаду прем'єра, але "час невідповідний", у партії в нього багато опонентів, а без єдності у лавах фракції ефективно керувати країною неможливо, заявив Джонсон.

У боротьбі за посаду лідера партії залишаються Ріші Сунак, що обіймав посаду міністра фінансів з лютого 2020 до липня 2022 року, якого публічно підтримали 157 депутатів, та Пенні Мордонт, якій, швидше за все, не вистачає необхідної кількості номінацій - станом на вечір неділі її публічно підтримували всього 25 людей.

"Хоча я намагався домовитися і з Ріші, і з Пенні, - оскільки сподівався, що ми зможемо об'єднатися на користь нації, - ми, як не сумно, не змогли знайти спосіб це зробити. Тому, боюся, що найкраще не дозволяти висунути мою кандидатуру і зобов'язатися підтримувати того, хто переможе. Я вважаю, що я маю що запропонувати, але зараз, я боюся, просто невідповідний час", - йдеться у заяві Бориса Джонсона.

Автор фото, Reuters

Ріші Сунак, якому багато торі досі дорікають розвалом уряду Джонсона, заявив, що той багато чого досяг у період свого прем'єрства, починаючи від "брекзиту" і розробки та впровадження вакцин від коронавірусу.

"Він провів нашу країну через кілька найважчих випробувань, які нам коли-небудь випадали, а потім він виступив проти Путіна та його варварської війни в Україні. Ми завжди будемо йому вдячні за це", - написав фаворит перегонів за прем'єрство у твіттері.

Якщо до 14:00 за місцевим часом у понеділок ні в кого, крім Сунака, не буде щонайменше 100 номінацій депутатів, то він стане лідером партії автоматично, а з п'ятниці змінить прем'єр-міністра Ліз Трасс, яка подала у відставку.