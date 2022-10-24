СБУ опублікувала свої докази співпраці Богуслаєва з Росією

29 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Після повномасштабного вторгнення Росії президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продовжував поставляти росіянам двигуни та інші запчастини для ударних вертольотів.

Про це йдеться в аудіозаписах телефонних розмов Богуслаєва, яку оприлюднила Служба безпеки України.

Його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської авіації.

Богуслаєв виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що армії РФ вдасться зупинити ЗСУ під час контрнаступу, йдеться у повідомленні СБУ. Також очільник "Мотор Січі" розмірковував про нібито "нацистів" в Україні.

Що на записах

Деякі розмови записані ще навесні 2021 року, а деякі - у лютому 2022.

Автор фото, СБУ

У березні 2022, коли Росія вже вторглася в Україну, Богуслаєв у телефонній розмові з невідомим співрозмовником, яку публікує СБУ, заперечує, що він з Україною "за одне".

"Ні-ні-ні. Вони підуть. Зеленського виженуть, й всі підуть. Сумирніші вже стали… Багато полягло людей в Києві", - каже Богуслаєв.

Також російська армія вдарила по території заводу "Мотор Січ у Запоріжжі, але почесний президент підприємства не проти.

"Іскандер-М впав на територію заводу. Ми без всякої злості до цього ставимося. Ми усе розуміємо", - фактично виправдовує Богуслаєв військові дії Росії в Україні.

Він переконаний, що якщо Путін "скінчить" (ймовірно, йдеться про наступ - Ред.), то "потім націоналісти нас прикінчать".

Також попри війну у березні, Богуслаєв намагався відправити двигуни до Росії. У розмові з представником ЗАТ "Володимир Клімов-Мотор Січ" (Москва) Богуслаєв уточнює, через яку країну можна оформити цю угоду. Йому пропонують Хорватію, Киргизію та Казахстан.

Автор фото, СБУ

Перемовини з російськими бізнес-партнерами тривають і в травні, коли війна в Україні у розпалі. Богуслаєв готується відправити в Росію шість двигунів

"Я до вас відправляю десятками. І все у нас іде, все нормально", - каже він в розмові з представником ПАТ "Росвертоліт" Петром Мотренком.

Завдяки проханню "Мотор Січі" у Росії навіть ухвалили контракт з забороною публікації держзамовлень у ЗМІ.

Хто такий Богуслаєв

23 жовтня СБУ підтвердила затримання почесного президента АТ "Мотор Січ" та начальника зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Їм оголосили підозру в колаборації та пособництві державі агресору.

"Мотор Січ" - одне з провідних підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів, вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, СБУ опублікувала фото після затримання Богуслаєва

Богуслаєв - має звання Героя України, входить в число найбагатших людей країни й десятки років контролює запорізький промисловий гігант "Мотор Січ".

Його вважали одним з найвідоміших та найвпливовіших політиків регіону, називали останнім "червоним директором" України.

У 2006 та 2007 році ставав депутатом парламенту від Партії регіонів, а в 2012 та 2014 роках вигравав вибори у своєму 77-му окрузі.